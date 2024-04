Ucraina in crisi: assalti russi giorno e notte sul fronte. E si teme la caduta di Chasiv Yar. Cosa può fare Zelensky?

L'Ucraina è in crisi e la possibilità di contenere ancora a lungo l'offensiva russa sembra sempre più un'illusione. Le difese di Kiev stanno crollando sotto i colpi di Mosca, che spinge incessantemente sul fronte continuando ad avanzare in profondità nelle difese nemiche. I russi occupano le linee più vantaggiose e annunciano di avere conquistato un altro villaggio nel Donbass. Il prossimo obiettivo sembra essere la cittadina di Chasiv Yar, un importante snodo logistico ad ovest di Bakhmut. Fonti militari ucraine hanno detto che i soldati di Putin si trovano ormai a non più di mezzo chilometro dall'abitato. E Kiev fatica ad organizzare la difesa. Cosa può fare ora Zelensky? Quali sono le opzioni che rimangono per evitare la sconfitta?

Scelte politiche

Il presidente ucraino ha affermato che l’Ucraina non accetterà niente di meno che la restituzione di tutto il suo territorio, compresa la terra che la Russia controlla dal 2014.

Ma con le linee di battaglia che sono cambiate poco nell’ultimo anno, la riconquista militare delle aree dell’Ucraina orientale e meridionale che la Russia ora occupa – circa il 20% del paese – appare sempre più improbabile. Negoziare con Putin per porre fine alla guerra è per Kiev una mossa «politicamente tossica», come scrive il Washington Post. L’opinione pubblica ucraina è fortemente contraria alla cessione del territorio e il Cremlino non ha mostrato alcuna volontà di accettare altro che la capitolazione di Kiev. Lo status quo è dunque assai oscuro. Con la guerra ormai in fase di stallo, gli ucraini muoiono ogni giorno sul campo di battaglia. Ma anche un cessate il fuoco sarebbe un fallimento, dicono gli ucraini, perché darebbe ai russi il tempo di ricostituire le proprie forze.

I funzionari ucraini e occidentali considerano Zelensky bloccato. Gli aiuti da parte degli Stati Uniti sono bloccati da mesi dai repubblicani al Congresso. Si prevede che gli F-16 di fabbricazione americana entreranno in combattimento entro la fine dell’anno, ma in quantità limitata, il che significa che non cambieranno di molto la situazione al fronte. I paesi della Nato sono ancora cauti, soprattutto dopo il recente tumulto procovato dalle parole di Macron, secondo il quale le nazioni europee non dovrebbero escludere l’invio di truppe.

Guerra per altri 10 anni

«Come uscirà Zelensky da questa situazione? Non ne ho idea», ha detto un parlamentare ucraino intervistato dal quotidiano statunitense. La cosa più difficile per il presidente sarà gestire le aspettative del suo Paese. Il sostegno per lui tra gli ucraini rimane alto, ma dopo due anni di guerra e pesanti perdite, «la solidarietà si sta logorando», ha detto un diplomatico occidentale a Kiev. Tymofiy Mylovanov, professore alla Kyiv School of Economics ed ex ministro del governo, ha affermato che il conflitto potrebbe trascinarsi per molti anni. Il 2024 avrebbe dovuto essere un anno elettorale per Zelensky , ma la costituzione ucraina proibisce le elezioni sotto la legge marziale, e alcuni funzionari temono che la Russia cercherà di considerare il primo ministro di Kiev un «sovrano illegittimo» una volta che avrà prolungato il suo mandato. Zelensky dovrà anche mantenere la propria promessa – che ribadisce regolarmente – di riportare l’Ucraina ai confini del 1991, inclusa la Crimea. Ma tutti sanno che «non è realistico», ha detto ancora il deputato aggiungendo: La leadership politica «ha dovuto modificare questa retorica ad un certo punto».

Gli aiuti

Il pessimismo sulle possibilità dell’Ucraina di vincere la guerra è aumentato negli ultimi mesi. Kiev fa affidamento sui suoi partner occidentali per le armi, ma il pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari da parte degli Stati Uniti è bloccato al Congresso da sei mesi. Nel frattempo, il governo ucraino sta lottando per far fronte alla carenza di personale poiché le misure per mobilitare più soldati hanno diviso la società. Anche se gli aiuti venissero approvati, il ritardo nella decisione ha inviato un chiaro segnale: l’assistenza futura non è garantita (soprattutto con le elezioni presidenziali americane di quest’anno). I funzionari temono inoltre che l’Europa non abbia la capacità produttiva per compensare il deficit statunitense, soprattutto nel settore dell’artiglieria e delle munizioni per la difesa aerea, i maggiori bisogni dell’Ucraina.

Kiev può resistere?

L’Ucraina e i suoi partner devono prepararsi per il 2025 come un altro anno di guerra, non di colloqui di pace», ha chiosato ancora l’ambasciatore. Zelensky ha abbassato l’età minima per la leva militare a 25 anni, ma ha affermato che la mobilitazione di circa 500.000 soldati in più, come suggerito dall’ex comandante in capo dell’Ucraina, non avverrà. Quindi, per quanto tempo Kiev potrà resistere alla guerra? Il deputato ucraino ha affermato che il Paese non sopravvivrà, in queste condizioni per altri 10 anni.