Ucraina, Valerisssh la ragazza che racconta su Tik Tok la vita dei millennial in guerra

I giorni senza scuola nè università, la mamma che cucina in un fornelletto del rifugio sotterraneo, la città devastata dalle bombe, le scorte di cibo in supermercati sempre più vuoti. È la guerra vissuta dai millennials ucraini raccontata su Tik Tok, attraverso gli occhi di Valerissssh, fotografa di 20 anni della città di Chernihiv.

Nel suo profilo con più di 315mila followers tiene un video diario dei giorni del conflitto, mostrando al mondo ciò che sta succedendo nel suo paese. Piccoli momenti quotidiani, ripresi con leggerezza e ironia, a volte cercando il coraggio per sorridere in mezzo alle difficoltà, altre dando sfogo alla rabbia e alla tristezza per la devastazione intorno a sè.

Dalle scorte di cibo alla vita nel rifugio con la famiglia

Dalla sua cameretta, la ragazza si inquadra in primo piano e dice: "L'esercito russo sta sparando nelle strade della mia città natale dove sono cresciuta con i miei amici, ho saltato le lezioni e sono a casa senza fare nulla". In un altro mostra le scorte che ha fatto con la sua famiglia nel rifugio antibomba: "Croissant come Emily in Paris" e "miele dolce per una ragazza dolce", poi arrivata alle gallette di riso sorride "ho comprato questa roba perchè per il pane dovevo fare due ore di fila". A volte sorridere è più difficile: la mattina un giro in città dopo una notte di bombardamento rivela le ferite della guerra, dal cinema distrutto alla casa dell'amico che è stata completamente sventrata dalla bomba "se guardi dalle finestre rotte si vede il salotto e la camera".

Su Tik Tok il diario di una generazione cambiata per sempre dalla guerra

Nei video su Tik Tok Valerish mostra la vita che continua, nonostante tutto, ma che è cambiata per sempre. Si vede scorrendo il suo profilo che fino a qualche mese fa e simile a quello di tutte le altre ragazze europee di vent'anni: le foto dei viaggi, in posa davanti al Colosseo e alla Torre Eiffel e i video divertenti con gli amici si interrompono bruscamente per lasciare spazio alle macerie e al grigio dei rifugi. La vita spensierata di prima è scomparsa in un attimo. La sua è la storia di tutti i ragazzi e le ragazze ucraini. Quella generazione dei "millennials" nati nei primi anni del 2000, 11 anni dopo il crollo del m44uro in un'Europa che sembrava essersi lasciata indietro i fantasmi del passato. Ragazzi cresciuti negli anni delle manfestazioni in piazza Maidan del 2012, con la promessa di un futuro migliore. Una generazione tradita per cui il futuro ora è un'incognita che torna a far paura.