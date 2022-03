Martedì 1 Marzo 2022, 20:47 - Ultimo aggiornamento: 20:54

I social hanno cambiato anche il modo di fare la guerra. L'utilizzo diretto di Twitter del presidente ucraino Zelensky ha rivoluzionato il modo di comunicare sul conflitto a livello istituzionale. Da Telegram, Instagram e Whatsapp arrivano aggiornamenti continui e video girati sulle scene di guerra.

Ma anche storie e racconti, non sempre veritieri o fedeli alla realtà. Dagli Stati Uniti Biden interviene in conferenza stampa, ma parla anche tramite social. Lo stesso fanno gli omologhi Scholtz (Germania) e Macron (Francia). Ne resta fuori Mario Draghi, che affida raramente al profilo di Palazzo Chigi alcuni comunicati. Così come Putin, di cui non c'è traccia ufficiale.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Guerra web, Ucraina batte la Russia

Russia e Ucraina hanno un modo completamente diverso di approcciarsi ai social, fatto che racconta molto anche delle loro culture. Zelensky si prende la scena su Twitter e Instagram, rilanciato e spalleggiato anche da sua moglie Olena, first lady influencer con 2 milioni di follewer. Il presidente twitta in ucraina e poi in inglese, per arrivare meglio agli occidentali. A Kiev i ministri hanno un profilo Twitter per comunicare. Esistono poi un profilo ufficiale del Paese, i profili dei ministeri di Difesa e Esteri e anche il profilo dell'intelligence. Ogni giorno comunicano con decine di tweet, raccontano quello che succede, fanno appelli all'Europa e attaccano Putin e la Russia.

Sono decine di migliaia le interazioni con i post. L'account Twitter del ministero della Difesa è il più sorprendente: è un sito futuristico che si chiama "Defense of Ukraine" e nei post mostra una inaspettata accuratezza nei più piccoli dettagli. Video girati e montati da professionisti di altissimo livello, spiegazioni sulle armi usate, dettagli e aggiornamenti sulle munizioni ricevute sinora dalla Nato.

Dall'altra parte il profilo principale si chiama "President of Russia" e fa spesso riferimento a Putin, senza coinvolgerlo direttamente. Ci sono poi i profili di alcuni ministeri, ma la comunicazione è molto istituzionale e fredda. L'opposto della gestione social ucraina. Almeno sui social, tra Ucraina e Russia non c'è partita.