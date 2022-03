Ucraina, diretta. Paracadutisti russi atterrano a Kharkiv. Le truppe di Mosca entrano a Kherson

Ucraina, i paracadutisti delle truppe aviotrasportate russe atterrano a Kharkiv mentre nel sesto giorno di guerra piovono ancora missili e bombe. Mosca minaccia: «L'offensiva andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi». Il convoglio di blindati di oltre 60 km prosegue la sua marcia su Kiev, dove un razzo ha colpito la Torre tv provocando 5 morti. Nel mirino anche la cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio Unesco.

A Kharkiv, intanto, le immagini mostrano un massacro al centro della città, con decine le vittime. Attaccato anche un monumento al memoriale di Babi Yar che ricorda lo sterminio di 30 mila ebrei da parte dei nazisti.

Le città meridionali ucraine di Kherson e Mariupol sono adesso probabilmente circondate dalle forze russe: lo scrive il ministero della Difesa britannico sul suo account Twitter

Tass: secondo round di colloqui in Bielorussia

Il secondo round di colloqui tra Ucraina e Mosca per cercare di arrivare a una tregua, previsto per oggi, dovrebbe tenersi in Bielorussia: è quanto risulta da informazioni ottenute dalla Tass. Dopo il primo incontro avvenuto lunedì sul confine tra Ucraina e Bielorussia, questo dovrebbe aver luogo nell'area occidentale di Bialowieza Forest del Paese: «tuttavia non c'è ancora certezza sull'evento», sottolinea l'agenzia di stampa russa. Ieri media russi avevano riferito che si sarebbe tenuto al confine tra Ucraina e Polonia.

Biden: «Putin dittatore, ha sbagliato. Guerra premeditata, pensava di dividerci». Chiuso lo spazio aereo Usa ai voli russi

Russia contro Ucraina, i file segreti di WikiLeaks: «I piani per l’invasione erano già pronti nel 2008»

Ucraina, la diretta

06.55 - Le città meridionali ucraine di Kherson e Mariupol sono adesso probabilmente circondate dalle forze russe: lo scrive il ministero della Difesa britannico sul suo account Twitter.

06.40 - È salito a quattro il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo che ha colpito un condominio di Zhytomyr, a ovest di Kiev: lo ha reso noto sul suo canale Telegram il consigliere del ministro degli Interni Anton Gerashchenko. Lo riporta il Guardian.

05.00 - Un ospedale di Kharkiv sarebbe stato attaccato dalle truppe aviotrasportate atterrate poco fa nella città. A rivelarlo è l'esercito ucraino con un comunicato su Telegram. «Le truppe aviotrasportate sono atterrate a Kharkiv nella notte e hanno attaccato un ospedale» locale, ha spiegato l'esercito di Kiev. «Al momento - continua la nota - si registrano scontri tra gli invasori e gli ucraini».