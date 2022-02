Ucraina, diretta. I separatisti del Donbass: «Colpi di mortaio contro di noi», Kiev smentisce. Di Maio a Mosca: contare sull'Italia per soluzione diplomatica

L'Ucraina assiste oggi ad una nuova prova di forza della Russia, con la Casa Bianca che denuncia che Mosca ha aggiunto 7.000 soldati al confine: «Falso l'annuncio del ritiro delle truppe russe». E gli Usa rincarano la dose: Mosca potrebbe lanciare «in qualsiasi momento» un'operazione che funga da pretesto per invadere Kiev.

I separatisti del Donbass: «Colpi di mortaio contro di noi»

L'Ucraina ha respinto oggi le accuse dei separatisti appoggiati dalla Russia secondo cui l'esercito di Kiev avrebbe lanciato attacchi con colpi di mortaio nell'est del Paese. «Nonostante il fatto che le nostre posizioni siano state colpite con armi proibite, inclusa l'artiglieria da 122 mm, le truppe ucraine non hanno aperto il fuoco in risposta», ha affermato all'agenzia di stampa Reuters durante una conversazione telefonica - secondo quanto riportato online - un addetto stampa dell'Operazione Join Forces ucraina. I separatisti appoggiati dalla Russia nell'Ucraina orientale avevano accusato oggi le forze governative di aver aperto il fuoco sul loro territorio quattro volte nelle ultime 24 ore, affermando che stavano cercando di stabilire se qualcuno fosse stato ferito o ucciso.

Bielorussia, ponte in costruzione al confine con l'Ucraina

Nel frattempo in Bielorussia sarebbe in costruzione un ponte al confine con l'Ucraina che potrebbe agevolare l'invasione russa, riporta la Cnn, emittente statunitense che avvisa che ieri sono iniziate maxi-esercitazioni russe nel Mediterraneo. Immagini satellitari degli ultimi due giorni mostrano nuove strade e un ponte tattico in costruzione lungo il Pripyat River, un fiume chiave in Bielorussia a meno di 6-7 km dalla frontiera ucraina, in quello che alcune fonti della Cnn definiscono un potenziamento delle forze russe e un supporto per un'eventuale invasione puntando verso Kiev. Le attività di costruzione sono monitorate attentamente dall'intelligence e dai dirigenti militari occidentali. Non è chiaro se a operare siano i russi o i loro alleati bielorussi, con cui stanno facendo esercitazioni comuni.

Biden e Scholz chiedono che la Russia compia «passi concreti di de-escalation», con le sanzioni contro Mosca che potrebbero avere «ripercussioni mondiali», avverte la Fed.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Ucraina, la diretta

Ore 9.40 - Al via l'incontro Di Maio-Lavrov a Mosca. È iniziato a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Lavrov. Il bilaterale è tutto incentrato sulla crisi ucraina. «Ciò che voglio dirti anche rispetto alle tensioni al confine orientale dell'Ucraina, tra Ucraina e Russia è che l'Italia è sempre stata impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica - ha detto Di Maio a Lavrov - e si può contare sull'Italia per raggiungere una soluzione diplomatica».

Ore 9.15 - Nato: «Sostegno a Ucraina e Georgia continua». «Il nostro sostegno a Ucraina e Georgia continua». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in apertura del secondo giorno di ministeriale Difesa a Bruxelles.

We stand firm with Ukraine.



Diplomacy has not yet spoken its last words.



The Transatlantic community has for a long time not been so united.



And our call on Russia is crystal clear: do not choose war.



→ https://t.co/sISuHBjvF6 pic.twitter.com/WXkHfqA5QC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022