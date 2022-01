Crisi Ucraina: Gb e Usa sgomberano ambasciate a Kiev, l'Europa attende: sale il prezzo del gas. Russia irrita anche l'Irlanda

Crisi Russia-Ucraina: Londra ha annunciato il ritiro del suo personale dall'ambasciata di Kiev a causa della «minaccia crescente» di Mosca. Lo fa sapere il Foreign Office, a poche ore dall'ordine impartito dagli Stati Uniti di evacuare dall' Ucraina i familiari dei diplomatici Usa, aggiungendo che però l'ambasciata britannica resta aperta per il disbrigo degli affari essenziali. «Alcuni membri del personale dell'ambasciata e i loro familiari si stanno allontanando da Kiev in risposta alla minaccia crescente della Russia«, si legge nella nota.

La mossa del Regno Unito segue quella degli Usa che ha ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici a Kiev domenica sera e ha sconsigliato di recarsi in Russia, poichè oggi è iniziata la consultazione con i paesi europei sull' Ucraina. Nel Paese la situazione «è imprevedibile e potrebbe peggiorare in qualsiasi momento», si legge nel comunicato Usa. Il personale locale e il personale non essenziale possono lasciare l'ambasciata se lo desiderano e i cittadini statunitensi residenti in Ucraina «dovrebbero ora considerare» di andarsene. Washington ha anche consigliato agli americani di non recarsi in Russia.

I timori di Uk e Usa non sono condivisi dall'Europa: «Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ci spiegherà le ragioni che hanno portato Washington ad ordinare alle famiglie del personale diplomatico di lasciare l' Ucraina, ma «noi non faremo la stessa cosa, perché non conosciamo ragioni specifiche. Il segretario di Stato ci informerà: non credo che occorra drammatizzare». Lo dice lAlto rappresentante Josep Borrell,ex presidente del Parlamento europeo, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. «Finché i negoziati vanno avanti - continua - non penso che dovremmo lasciare l'Ucraina. Non c'è alcuna decisione su questo, a meno che il segretario di Stato non ci dia elementi» che portino a decidere il contrario.

Il prezzo del gas sale

l prezzo del gas è in rialzo con i timori per le tensioni tra Russia e Ucraina. Il mercato risente dei timori per un eventuale conflitto e le eventuali ripercussioni per i flussi diretti nel Vecchio continente. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 5,4% a 83,26 euro al Mwh. A Londra il prezzo sale del 5,9% a 200,53 penny per Mmbtu. In rialzo anche il prezzo del petrolio. Il Wti sale dello 0,6% a 85,61 dollari al barile. Il Brent è in rialzo dello 0,64% a 88,45 dollari.

Anche l'Irlanda preoccupata

Nel Consiglio Affari Esteri «informerò i colleghi di una notifica che l'Irlanda ha ricevuto dalla Russia. Intendono effettuare esercitazioni militari a circa 240 km dalla costa sudoccidentale dell'Irlanda. Sono acque internazionali, ma anche parte della zona economica esclusiva dell'Irlanda». Lo dice il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney, a margine del Consiglio a Bruxelles. «Non abbiamo il potere di impedirle - prosegue - ma ho chiarito all'ambasciatore russo che non è una mossa benvenuta. Non è il momento di aumentare l'attività militare e le tensioni, nel contesto di quanto sta accadendo con l' Ucraina. È importante che informi i miei colleghi di questi avvenimenti». «La Russia, in base al diritto internazionale del mare, può naturalmente condurre esercitazioni militari in acque internazionali. Ma il fatto che scelgano di farlo al confine occidentale dell'Ue, al largo delle coste irlandesi, è una cosa che non è benvenuta né voluta in questo momento», conclude Coveney.