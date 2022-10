Il Premio Sakharov quest'anno va al popolo ucraino, lo ha deciso il Parlamento Europeo

Il popolo ucraino ha vinto il premio Sakharov 2022, assegnato dal Parlamento europeo per la libertà di pensiero. Il premio è stato assegnato in ragione «del loro coraggio e della loro lotta per la libertà, la democrazia e i valori inalienabili dell’Ue». La presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, nell’annunciare l’assegnazione del premio ha elogiato gli sforzi degli ucraini per la protezione della «democrazia, della libertà e dello stato di diritto» nel corso del conflitto. Metsola ha inoltre sottolineato che gli ucraini «stanno rischiando la loro vita per l’Europa», dicendosi certa che «non si arrenderanno mai, e nemmeno noi».

«Il sostegno delle nazioni europee è molto importante per l’Ucraina», ha commentato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ringraziando il Parlamento europeo. Il premio Sakharov, dal 1988, viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo ed è intitolato allo scienziato e dissidente sovietico Andrej Sakharov. Lo scorso anno il premio andò all’oppositore russo, Aleksej Navalny.