Giovedì 12 Gennaio 2023, 11:17

Una nave da guerra inglese che “scorta” a distanza una fregata russa armata con missili ipersonici a poche miglia dalle coste britannica. La foto, che nella mente della Royal Navy dovrebbe avere lo scopo di tranquillizzare l'opinione pubblica, in realtà fa venire più di qualche brivido sulla schiena. Perché è la prova tangibile che “i giochi di guerra” sono più che mai nel vivo e non soltanto all'interno dei confini dell'Ucraina.

Putin pronto all'attacco con i missili ipersonici Zircon? Partita da Murmansk la supernave Gorshkov



La fregata russa con i missili ipersonici

Non è la prima volta che i mezzi marini russi vengono intercettati nei mari del nord-Europa. Era già successo all'epoca dei danneggiamenti al Nord Stream, il gasdotto sottomarino che attraversa il Mar Baltico, con annessa attribuzione di responsabilità proprio a carico delle navi di Vladimir Putin. Ma adesso c'è qualcosa di più. E quel qualcosa in più sono le immagini che il Cremlino ha diffuso in cui la Ammiraglio Gorshkov testa il lancio dei temibilissimi Zircon, i missili ipersonici (capaci di raggiungere il Mach 9) armabili con testate nucleari. Ecco: la Ammiraglio Gorshkov è proprio la fregata che naviga a nord del Regno Unito ed è equipaggiata con gli Zircon.

Il lancio dimostrativo dei missili ipersonici Zircon dalla Gorshkov (foto ANSA)



Che poi è il reale motivo per cui la Royal Navy si è mobilitata, marcando a uomo – per usare una metafora calcistica – la nave russa. Le immagini diffuse dalla Marina britannica mostrano la Hms Portland che segue a distanza di sicurezza la Gorshkov e la petroliera di accompagnamento Kama mentre navigano in acque internazionali nel Mare del Nord.

«La scorta di navi da guerra nelle acque territoriali del Regno Unito e nelle aree di mare adiacenti è un'attività di routine per la Royal Navy – ha chiarito l'ufficiale comandante della Hms Portland, Ed Moss-Ward, salpata da Plymouth il 7 gennaio scorso - Mantenendo una presenza visibile e persistente, la Royal Navy garantisce il rispetto del diritto marittimo e protegge gli interessi della nazione».

La super-nave di Putin

La Gorshkov, invece, è salpata dal porto di Severomorsk, sulla punta nord-occidentale della Russia, il 4, senza che da Mosca fossero disponibili informazioni sulla rotta della nave, sui tempi della missione e sul suo scopo. Ma quando sono arrivate le immagini del lancio di prova dello Zircon – avvenuto nel Mare di Barents, verso un obiettivo situato a 620 miglia di distanza nel Mar Bianco - almeno gli ultimi due punti sono risultati più chiari a tutto il mondo.



E se Putin ha esultato pubblicamente dicendosi «sicuro che armi così potenti consentiranno alla Russia di proteggersi in modo affidabile da potenziali minacce esterne», alla Nato la teoria del puro test per una difesa più efficace deve essere risuonato quantomeno come poco credibile. Non a caso, prima che “l'Ammiraglio” fosse preso in consegna dalla Portland, era stato già intercettato e dunque seguito dalla Bergen, nave della guardia costiera norvegese, mentre navigava a sud dei fiordi. «La Gorshkov è pronta a respingere da diverse altitudini e direzioni» ha esultato Zvezda Tv mostrando le immagini del test ipersonico della fregata russa. Ma la paura, della Gran Bretagna come di tutta la Nato, è che quei missili prima o poi possano essere usati da Putin non per difendersi ma per attaccare.