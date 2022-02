Ucraina, diretta. Mosca, terminate esercitazioni militari in Crimea: «Nessun attacco oggi né il prossimo mese»

Prove di dialogo sulla crisi in Ucraina tra la Russia e l'Occidente. La paura dei primi giorni ha iniziato a far spazio a una soluzione pacifica, anche se secondo Joe Biden la minaccia di guerra «rimane una forte possibilità». Il presidente americano, che ha parlato ieri sera agli Stati Uniti, ha spiegato di aver privilegiato la diplomazia e di aver offerto a Putin «idee concrete sul controllo degli armamenti, sulla stabilità e la trasparenza» per «negoziare accordi scritti», e di averlo rassicurato che la Nato e l’Ucraina «non sono una minaccia per la Russia». Anche Putin, prima del discorso del presidente americano, aveva detto di aver avviato «il ritiro di alcune truppe» ammonendo però gli occidentali «a non tirare troppo per le lunghe le trattative». Biden, pur ribadendo più volte la continua apertura al dialogo, ha avvertito i russi che se attaccassero l’Ucraina «sarebbe una guerra di scelta, senza ragione».

Ucraina, segnali di de-escalation da Putin. Biden: «Ritiro delle truppe non verificato»

Ucraina, la diretta

Ore 9.15 Borrell: verificare il ritiro delle truppe russe dalla Crimea. Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha espresso cautela questa mattina di fronte all'annuncio del ritiro delle forze russe dalla Crimea, sottolineando che è necessario prima «verificarlo». Commentando la notizia ai microfoni di radio France Inter, l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera ha detto che il ritiro, «se fosse vero, senza dubbio» sarebbe un segnale di distensione. Tuttavia ha aggiunto: «Bisogna sempre controllare».

Ore 8.30 Mosca, terminate esercitazioni militari in Crimea. La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un'invasione dell'Ucraina. I soldati, ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, stanno tornando alle loro guarnigioni: la notizia segue un primo ritiro delle truppe russe dai confini dell'Ucraina ieri. «Le unità del distretto militare meridionale, dopo aver completato la loro partecipazione alle esercitazioni tattiche, si stanno spostando verso i loro punti di schieramento permanente», ha affermato il ministero della Difesa in un comunicato. Allo stesso tempo, la tv di Stato ha trasmesso le immagini di unità militari che attraversavano un ponte che collega la penisola controllata dalla Russia alla terraferma.

“From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent: the United States is prepared no matter what happens,” Pres. Biden says during remarks on Ukraine, Russia. https://t.co/dYR65PA0Gn pic.twitter.com/M7vkC8kODQ — ABC News Politics (@ABCPolitics) February 15, 2022

Ore 7.10 La Russia: «Nessun attacco né oggi né il prossimo mese». «Per quanto riguarda la Russia, posso assicurare che non ci sarà alcun attacco questo mercoledì. Né ci sarà un'escalation nella prossima settimana, né nella settimana successiva, né nel prossimo mese». Lo ha detto l'inviato russo presso l'Ue, Vladimir Chizhov, in dichiarazioni pubblicate da Die Welt in cui ha affermato che «le guerre in Europa raramente iniziano di mercoledì». «Quando si fanno accuse, in particolare accuse molto gravi contro la Russia, si ha anche la responsabilità di produrre prove - ha aggiunto, con un riferimento all'allerta Usa sull' Ucraina - Al contrario, è calunnia». Quindi, ha proseguito, «dove sono le prove?». E ha aggiunto: «Quando i nostri partner ascolteranno le nostre legittime preoccupazioni non tarderà un processo di distensione. Sarebbe nell'interesse di tutti gli europei, da Lisbona a Vladivostok e di tutti gli altri Paesi del mondo».

Ore 6.30 Le Borse in rialzo dopo i segnali di distensione. Ieri seduta in deciso rialzo a Wall Street grazie all'ottimismo sulla crisi ucraina. Dow Jones è salito di 422,14 punti (+1,22%), lo S&P 500 ha terminato in rialzo di 69,33 punti (+1,58%), il Nasdaq ha guadagnato 348,84 punti (+2,53%). Dopo aver chiuso lunedì ai massimi in oltre 7 anni, il petrolio Wti al Nymex ha perso ieri 3,39 dollari, quasi il 3,6%, terminando a 92,07 dollari al barile, visti i segnali di distensione sull' Ucraina. L'oro, che lunedì aveva chiuso ai massimi degli ultimi tre mesi, ieri ha perso 13,20 dollari, lo 0,7%, e ha chiuso a 1.856,20 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,49% a 1,1360 dollari, biglietto verde poco mosso a 115,63 yen, sterlina stabile a 1,3535 dollari. Continuano a salire i rendimenti dei titoli del Tesoro, con il decennale che ha raggiunto il 2,055%, massimi dal luglio 2019.