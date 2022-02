Ucraina, diretta. Alba di tensione nel Donbass, sull'orlo della guerra. Usa: «Ritiro delle truppe russe è un trucco»

Ucraina, ancora un'alba di tensione lungo la linea di fuoco del Donbass, la parte più orientale del Paese che confina con la Russia. E la guerra di nervi tra Occidente e Russia potrebbe diventare presto una guerra economica. E a perderci non sarebbe solo Mosca. È su questo binario che l'Italia scende ufficialmente in campo per provare a riannodare i fili della crisi ucraina. Sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi in persona a volare al Cremlino scommettendo sul suo prestigio internazionale e sul ruolo di raccordo tra la Russia e gli alleati atlantici che Roma negli ultimi anni ha più volte rivestito. La data della missione non è stata ancora fissata ma potrebbe cadere entro due settimane.

La strategia del governo italiano

Nella strategia del governo, spiegano fonti qualificate, sussistono due assiomi: le sanzioni possono avere dei costi economici e finanziari elevati per l'Italia e per l'Ue ma, in caso di ulteriore escalation della crisi, la fedeltà di Roma all'Alleanza atlantica non è e non sarà mai in discussione. Tuttavia, la linea dura del premier non chiude al dialogo ma anticipa, tatticamente, la vera mossa pensata a Roma: «Nei prossimi giorni sarò a Mosca, l'obiettivo è far sedere al tavolo il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky», è l'annuncio del capo del governo.

Usa: «Ritiro delle truppe russe è un trucco»

L'annuncio della Russia su un ritiro di parte dei suoi militari dal confine con l'Ucraina è stato un «trucco deliberato per ingannare gli Stati Uniti e le altre potenze mondiale». Lo riporta il Washington Post citando fonti dell'intelligence americana, secondo le quali le forze russe sono continuate ad aumentare vicino al confine ucraino. Washington ha ottenuto «informazioni credibili» sul fatto che le dichiarazioni di Mosca su un ritiro dei militari «potrebbero essere parte di una campagna di disinformazione per ingannare» gli Usa, spiegano alcuni funzionari al Wp.

Blinken incontrerà Lavrov la prossima settimana

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accettato di incontrare il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov verso la fine della prossima settimana, «ammesso che non ci sia un'invasione dell'Ucraina». Lo riportano i media Usa, citando il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. «Se invaderanno nei prossimi giorni, sarà chiaro che non sono mai stati seri sulla diplomazia», aggiunge Price. La Russia, spiega il portavoce Usa, ha risposto all'invito di Blinken per un incontro in Europa la settimana prossima «proponendo date per la fine della settimana. Date che accettiamo, ammesso che non ci sia un'invasione».

Ucraina, Draghi volerà a Mosca. «Putin incontri Zelensky»

Ucraina, è l’ora delle bombe: s’infiamma il Donbass, colpito anche un asilo. Biden: invasione imminente

Ucraina, la diretta

