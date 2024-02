Ucraina guerra diretta oggi 8 febbraio, verso i due anni di conflitto: offensiva russa con droni. Via libera della Camera al decreto armi

Ucraina guerra in diretta oggi 8 febbraio, verso il due anni di conflitto iniziato il 24 febbraio 2022 con l'invasione messa in atto dalla Russia il cui leader Putin era convinto di conquistare Kiev in poche settimane.

Invece fino ad oggi le forze armate russe hanno occupato poco più delle zone russofone sul versante orientale dell'Ucraina: un risultato modesto rispetto alla perdita di 392.380 soldati, cifra riferita dalle forze armate ucraine. Il numero comprende anche 910 cuduti delle forze russe nella gironata di ieri. Secondo il rapporto di Kiev, la Russia ha perso anche 6.383 carri armati, 11.899 veicoli corazzati da combattimento, 12.513 veicoli e serbatoi di carburante, 9.411 sistemi di artiglieria, 980 sistemi di razzi a lancio multiplo, 666 sistemi di difesa aerea, 332 aerei, 325 elicotteri, 7.191 droni, 24 imbarcazioni e un sottomarino. Le perdite ucraine sono assai inferiori, ma sempre devastanti per una nazione che nel frattempo conta anche milioni di espatriati in particolare in Polonia e in Germania.

Intanto l'aeronautica militare dell'Ucraina afferma di aver abbattuto nella notte 11 droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia.