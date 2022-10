Ucraina, guerra diretta oggi vertice straordinario del G7 per fermare Mosca. Gli Stati Uniti inviano armi anti-missili

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 11 ottobre

L'attacco a colpi di missili russi contro Kiev e altre città dell'Ucraina con un terribile bilancio di almeno 14 morti e un centinaio di feriti, tutti civili, ha spinto i paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) a riunirsi oggi alle 14: al vertice, in collegamento da remoto, parteciperà anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Lo comunica la Casa Bianca nella nota sul programma della giornata del presidente americano Joe Biden.

Sempre gli Stati Uniti hanno annunciato che «invieranno nuovi pacchetti di armi a Kiev nei prossimi giorni e continueranno ad aiutare l' Ucraina a difendersi per tutto il tempo necessario». Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby.

La premier britannica Liz Truss intende chiedere agli alleati la convocazione di un vertice in presenza dei leader della Nato per discutere dell'escalation russa nella guerra in Ucraina. Lo riferiscono i media britannici.