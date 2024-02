Guerra Ucraina, Von der Leyen: «Usare beni russi congelati per acquistare armi per Kiev»

Guerra Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale. «È tempo di discutere dell'utilizzo dei profitti inaspettati dei beni russi congelati per acquistare congiuntamente equipaggiamenti militari per l'Ucraina. Si tratta di un'assunzione di responsabilità da parte dell'Europa per la propria sicurezza». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al Pe. «La semplice verità è che non possiamo permetterci il lusso di stare tranquilli. Non abbiamo il controllo sulle elezioni o sulle decisioni in altre parti del mondo. Con o senza il sostegno dei nostri partner, non possiamo permettere che la Russia vinca», ha sottolineato.

