Ucraina, giornalista russa denuncia: «Sono stata stuprata dal nipote di Kadyrov»

Una giornalista russa ha denunciato di essere stata stuprata dal nipote di Kadyrov mentre si trovava in Ucraina. L'aggressore è Hasan Ibragimov. Non sarebbe il primo caso. Alla fine di dicembre il ceceno e altri soldati hanno picchiato un giovane in un ristorante di Simferopol, in Crimea, che cercava di difendere la sua ragazza. Ora lui e la sua banda hanno stuprato una donna nella Melitopol occupata.

Ucraina, giornalista russa stuprata: cosa è successo

La vittima è la giornalista di propaganda russa Olga Zenkowa. Come riportato da diversi media, lei e il suo cameraman sono stati picchiati mentre stavano mangiando in un ristorante. Si sono presentati come membri del "Battaglione Akhmat". Olga Tsenkova ha dovuto subire ciò che tante donne ucraine devono affrontare ogni giorno sotto l'occupazione russa.

🧵 #Russia: Kremlin-controlled TV network NTV sent propagandist Olga Zenkova and her cameraman to the fascist-occupied Melitopol in #Ukraine. They got their story on January 17th - Zenkova was gang-raped and cameraman beaten up by #Kadyrov's terrorists at a restaurant. pic.twitter.com/HIn3WGYO91 — Igor Sushko (@igorsushko) January 31, 2023

La mancanza di aiuti

E come se lo stupro di gruppo non fosse già abbastanza grave, Olga Tsenkova non ha ricevuto alcun aiuto in seguito. Il 21 gennaio, lei e la sua emittente "NTW" hanno chiesto al comando militare e alle forze dell'ordine di Melitopol occupata di indagare sul caso. Ma spesso tali crimini vengono insabbiati e gli autori se la cavano. Non ha aiutato Olga nemmeno il fatto che viaggiasse per conto della propaganda russa.