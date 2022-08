Martedì 23 Agosto 2022, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 16:10

C’è chi parla di nuove tensioni, chi teme nuove rappresaglie. A Kiev ci si prepara a celebrare la Festa dell’Indipendenza in concomitanza con l’anniversario dei sei mesi dall’invasione delle truppe russe, avvenuta il 24 febbraio scorso. Il timore è che l’attentato in cui è rimasta uccisa la figlia del putinista Aleksandr Dugin - su cui l’Ucraina nega ogni responsabilità- possa dare adito a un’escalation e a uno scontri.

I timori

A lanciare il monito per primo è stato proprio il presidente presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri funzionari, secondo i quali Mosca potrebbe sferrare attacchi intensi, compresi attacchi missilistici, intorno al 24 agosto. «Dobbiamo essere tutti consapevoli che questa settimana la Russia potrebbe tentare di fare qualcosa di particolarmente brutto, qualcosa di particolarmente feroce».

Un monito raccolto dall’ambasciata degli Stati Uniti che ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare l'Ucraina ora, utilizzando le opzioni di trasporto via terra disponibili privatamente, se è sicuro farlo. «La situazione della sicurezza in tutta l'Ucraina - si legge in un avviso di sicurezza sul sito web dell’Ambasciata». Sottolineando che «la situazione è altamente volatile e le condizioni possono peggiorare senza preavviso».

Le Misure

A Kiev, l'amministrazione militare della città ha vietato tutti i grandi raduni tra lunedì e giovedì, affermando che «è vietato organizzare eventi di massa, riunioni pacifiche, raduni e altri eventi legati a un grande assembramento di persone».

Un ordine, ha spiegato il generale Mykola Zhyrnov, capo dell'amministrazione militare di Kiev, imposto in modo che le forze di sicurezza possano rispondere «tempestivamente alle minacce di attacchi missilistici e dinamitardi da parte delle truppe della Federazione Russa contro i centri decisionali, le strutture militari, gli impianti dell'industria della difesa, le infrastrutture critiche e le aree residenziali vicine». Oltre a questo, è stato esteso a trentasei il coprifuoco per tutto il Paese. A uscire saranno solo le persone impiegate nei servizi indispensabili.

Le previsioni

Tra gli ucraini è forte il timore che i russi stiano preparando nuovi bombardamenti. Mentre a Kiev è stata organizzata una ‘parata’ di carri armati russi distrutti. Il ministero della Difesa ucraina descrive «la vergognosa esposizione di metallo russo arrugginito» come un monito «per tutti i dittatori come una nazione libera e coraggiosa possa rovinare i loro piani».