Missile ucraino sul mercato nel Donetsk, il clamoroso errore di Kiev. Mosca: «Si bombardano da soli»

Un clamoroso errore ucraino, costato la vita ad almeno 16 persone. La ricostruzione è del New York Times e riguarda la tragica esplosione avvenuta due settimane fa in un mercato affollato di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk. Una strage dietro alla quale non ci sarebbero i russi ma «un missile di difesa aerea ucraino errante, lanciato da un sistema di lancio Buk», secondo un'inchiesta del giornale americano basata sull'analisi di «frammenti di missili, immagini satellitari, resoconti di testimoni e post sui social media».

Per il giornale Usa, il probabile errore commesso da Kiev sarebbe avvenuto durante una serie di battaglie nell'area: la notte precedente, infatti, le forze russe avevano bombardato la stessa città.

I video analizzati mostrano che, sentendo il suono del missile in arrivo, almeno quattro persone sembrano girarsi contemporaneamente verso quella che per il Nyt corrisponderebbe a una zona di territorio sotto il controllo di Kiev. «Qualche istante prima che colpisca, il riflesso del missile è visibile mentre passa sopra due auto parcheggiate, mostrando che viaggia da nord-ovest», scrive poi il quotidiano. E secondo l'inchiesta, pochi minuti prima dell'attacco l'esercito ucraino aveva lanciato due missili terra-aria verso la linea del fronte dalla città di Druzhkivka, poco più di 16 chilometri a nord-ovest di Kostiantynivka.

Se da una parte il servizio di sicurezza ucraino Sbu nega la ricostruzione del Nyt e continua ad accusare i sistemi russi S-300 della strage - «lo dimostrano i frammenti di missile recuperati sulla scena» - il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak non smentisce e non conferma, sottolineando anzi che i dubbi sulle responsabilità russe richiederanno «un'ulteriore valutazione legale da parte delle autorità investigative», ricordando tuttavia che «è stata la Russia a lanciare l'invasione dell'Ucraina, ed è la Russia ad essere responsabile di aver portato la guerra nel Paese». Nel frattempo, Mosca non si lascia sfuggire l'occasione e usa l'inchiesta per accusare Kiev di bombardare le sue stesse città: «Anche se ciò è stato fatto involontariamente, è ovvio che la completa smilitarizzazione del regime di Kiev è una necessità vitale», è il commento della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Nel rimpallo di accuse, resta la certezza che a fare le spese della guerra sono i civili che ogni giorno continuano a morire, vicino e lontano dal fronte, mentre le ostilità non conoscono tregua. Nel giorno 573 dell'invasione, almeno sei persone sono rimaste uccise in un bombardamento russo su Kupyansk, nell'oblast di Kharkiv. Esplosioni sono state udite nella notte a Kryvyi Rih e Odessa, mentre due persone sono rimaste uccise nell'attacco russo su un filobus a Kherson. I raid di Mosca sono tornati poi a colpire l'ovest ucraino, provocando un morto e l'incendio di alcuni magazzini a Leopoli, tra cui quello dell'ong Caritas Spes, mandando in fumo 300 tonnellate di aiuti umanitari. Dall'altra parte del fronte, sono ormai quotidiani i raid in territorio russo: le autorità hanno riferito di aver intercettato droni lanciati contro le regioni di Belgorod e Bryansk. Nel frattempo, Kiev torna a sfidare Mosca sul Mar Nero facendo partire da Chornomorsk la prima nave carica di grano dopo la sospensione dell'accordo sui cereali, nonostante la minaccia russa di trattare le navi civili come potenziali obiettivi militari.