Ucraina, droni subacquei Toloka TLK-150 per battere l'esercito di Putin: come funzionano. Il progetto di Kiev per vincere la guerra

L'Ucraina si prepara alla controffensiva anche dal mare. E lo sta facendo grazie allo sviluppo di un esercito di droni da combattimento subacqueo che saranno utilizzati contro la flotta di Putin. Stiamo parlando dei Toloka TLK-150, progetto di punta nella strategia militare ucraina nato dalla nuova partnership “Brave1”. A riportare la notizia è Naval News. Kiev ha già raggiunto un obiettivo assai importante, riuscendo a mettere la marina russa, che inizialmente dominava il Mar Nero settentrionale, in una posizione difensiva.

Ma è proprio da questa aerea che Mosca può ancora operare per lanciare missili o per supportare le operazioni di terra in caso di necessità.

Toloka TLK-150, cosa sono e come funzionano

Il Toloka scivola sotto la superficie dell’acqua, rendendolo assai difficile da individuare, intercettare e affrontare. Il TLK-150 ha un design non convenzionale con stabilizzatori più grandi rispetto ad altri UUV e spazi propulsori molto più ampi. L’arma integra le ormai famose navi di superficie senza equipaggio (USV) che già minacciano la marina russa. Il TLK-150 è un drone piuttosto piccolo, lungo solo 2,5 metri: ha due propulsori montati su piccoli stabilizzatori simili ad ali e una grande chiglia.

Gli ingegneri di Brave1 hanno proposto diverse versioni dell'UUV Toloka: TLK-150: caratterizzato da una lunghezza dello scafo di 2,5 metri, un raggio operativo di 100 km, un motore elettrico e una capacità di testata/carico utile compresa tra 20 e 50 kg; TLK-400: con una lunghezza dello scafo compresa tra 4 e 6 metri, un raggio operativo di 1.200 km e una capacità di testata/carico utile fino a 500 kg; TLK-1000: questa è la versione più potente, con una lunghezza dello scafo compresa tra 4 e 12 metri, un raggio operativo di 2.000 km, un motore elettrico e una capacità di testata/carico utile fino a 5.000 kg.