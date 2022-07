Ucraina, la diretta della guerra. G20, Lavrov: pronti a negoziati con Kiev e Ankara su grano

Dopo la conquista del Lugansk e l'inizio dell'assalto al Donetsk, Putin si è rivolto ai leader del Duma per inviare un messaggio di forza e fiducia sugli sviluppi della sua «operazione speciale», al termine di un'ennesima giornata di bombe su tutto il Paese. I missili russi hanno colpito l'Isola dei Serpenti, simbolo della resistenza ucraina, non appena Kiev ne ha rivendicato la riconquista. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, un attacco di «precisione» ha provocato la morte di alcuni soldati che stavano piantando la bandiera gialla e blu. I difensori hanno confermato che il molo è stato «danneggiato in modo significativo».

APPROFONDIMENTI MOSCA E Putin minaccia l'Occidente LA DIRETTA Missili russi distruggono hangar di grano a Odessa MONDO Foto UCRAINA La minaccia di Putin agli Usa: «L'Alaska era nostra,... LA DIRETTA Von Der Leyen: «Prepararsi a stop del gas russo» RUSSIA Magnate russo ucciso nella sua villa IL CASO Ucraina, l'Occidente si divide le zone da ricostruire.... IL CONFLITTO Usa-Gb, allarme degli 007: «La Cina vuole influenzare la... IL CONFLITTO Ucraina, ecco i missili Usa Himars: così Kiev spera di... IL CONFLITTO Putin arruola criminali in carcere IL CONFLITTO Missili Kalibr russi nel Mar Nero su tre navi da guerra (e 2... IL CASO Putin e i missili a favore di telecamera che sono un messaggio...

I raid si sono abbattuti su tutta la zona. Una nave cisterna con bandiera moldava, che era già alla deriva con 500 tonnellate di gasolio, è stata colpita nuovamente e adesso è una «bomba a orologeria ambientale», ha denunciato il comando operativo meridionale. Nella regione di Odessa sono finiti in fiamme due hangar contenenti «circa 35 tonnellate di grano», hanno riferito le autorità. Proprio nella guerra del grano, drammatica appendice del conflitto sul terreno, si inasprisce la tensione tra Mosca e Kiev.

Putin sfida l'Occidente: «Vogliono sconfiggerci in battaglia? Ci provino. In Ucraina abbiamo appena iniziato»

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 08.33 - I soldati russi rimasti uccisi in Ucraina sarebbero ormai circa 36.900, secondo il bollettino giornaliero diffuso su Facebook dallo Stato maggiore di Kiev. Per quanto riguarda le perdite russe di armamenti dall'inizio della guerra, vengono elencati 1.637 carri armati (+35 da ieri), 3.811 veicoli corazzati da combattimento (+14), 828 sistemi di artiglieria (+13).

Ore 08:01 - La Russia è pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del grano ucraino: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, a margine del vertice ministeriale degli Esteri del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Lo riporta la Tass.

Ore 04:28 - Il G20 dei ministri degli Esteri ha preso il via a Bali, in Indonesia, con la presenza del segretario di Stato americano Antony Blinken e del capo della diplomazia russa Serghei Lavrov. In agenda la crisi alimentare, le tensioni sull'energia (con una parte dedicata alla diversificazione delle fonti) e tutte le altre sfide legate all'aggressione militare della Russia ai danni dell' Ucraina, oltre le discussioni sulla cooperazione multilaterale per far fronte all'aumento dell'inflazione globale e per evitare una pericolosa recessione.

Ore 04:22 - La Romania può fornire gas all' Ucraina e alla Moldova. Lo ha detto - come riporta il Kiev Independent - il primo ministro rumeno Nicolae Ciuca durante la messa in servizio del «Gas Interconnector» Grecia-Bulgaria. La Romania ha anche ripristinato una vecchia linea ferroviaria che collega il suo porto di Galati con il fiume Danubio, in Ucraina, per contribuire a rafforzare le esportazioni ucraine, in particolare di grano.

Ore 03.58 - Oltre 500 membri del battaglione Azov, fatti prigionieri dalle forze russe, sono imputati in procedimenti penali per crimini di guerra. Lo riporta la Tass, precisando che tra di loro ci sono anche i miliziani catturati nello stabilimento Azovstal di Mariupol e quelli di altre formazioni volontarie armate ucraine. I procedimenti penali sono stati avviati dalle autorità giudiziarie della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr).