Ucraina, diretta. Zelensky a Putin: «È tempo di incontrarsi e parlare»

Guerra in Ucraina, la diretta del 19 marzo. Continuano i bombardamenti in diverse città del Paese: drammatica la situazione a Kiev, ma si combatte anche nel centro di Mariupol dove le forze russe sono entrate in centro città. La resistenza ucraina va avanti mentre ieri è stato il giorno del discorso alla nazione di Putin dallo stadio Luzniki di Mosca, nel giorno dell'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea: «La nostra operazione - ha detto - è stata messa in campo per fermare il genocidio dei russi». Telefonata di poco meno di due ore tra il presidente americano Biden e il capo di stato cinese Xi Jinping: «Il conflitto non è nell’interesse di nessuno Usa e Cina siano responsabili della pace mondiale».

APPROFONDIMENTI LA TENSIONE Mariupol, si combatte nelle strade del centro. E Kiev passa al... LA TRATTATIVA Biden-Xi: «Guerra va fermata» IL FOCUS Putin cita la Bibbia: «Andremo fino in fondo» IL CASO La tv gli taglia il discorso LA TENSIONE «In Ucraina per fermare genocidio» MONDO Foto UCRAINA Mosca valuta attacco nucleare? IL FOCUS Oltre cinquantamila profughi in Italia MONDO Mariupol, 130 superstiti nel teatro LA GUERRA Oggi colloquio tra Biden e Xi MONDO Ucraina, continuano i bombardamenti sulle città nel... ITALIA Foto LO SCENARIO Podolyak: «Accordo in 10 giorni»

Ucraina, Biden-Xi, due ore di telefonata: «Questa guerra va fermata»

Ucraina, la diretta

Ore 6.05 - La Russia continua a bloccare la fornitura di aiuti umanitari alle città assediate «nella maggior parte delle aree». È la denuncia del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il quale ha spiegato che ieri sono proseguiti sette corridoi umanitari: sei nella regione di Sumy, uno nella regione di Donetsk. Più di 9.000 persone sono state evacuate dalla città assediata di Mariupol e sono state consegnate centinaia di tonnellate di prodotti essenziali. «Ma - ha aggiunto - gli occupanti continuano a bloccare la fornitura di aiuti umanitari alle città assediate nella maggior parte delle aree. Questa è una tattica totalmente deliberata. Hanno un chiaro ordine di fare assolutamente di tutto per favorire la catastrofe umanitaria nelle nostre città, un »argomento« per consentire agli ucraini di collaborare con gli occupanti. Questo è un crimine di guerra».

Ore 2.10 - In un video messaggio postato su Facebook, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto colloqui significativi di pace e sicurezza «senza indugio» con Mosca. «Questa è l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori», sulla scia della sua invasione, ha detto Zelensky. «È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi», ha aggiunto. Zelensky ha affermato che le azioni dell'esercito russo stanno peggiorando la situazione per il proprio Paese e che negoziati onesti «senza stallo» sono stati l'unico modo per mitigare il danno. «Abbiamo sempre insistito sui negoziati», ha detto il presidente ucraino, «abbiamo sempre proposto dialogo e soluzioni per la pace. Non solo durante i 23 giorni di invasione». Il presidente ha aggiunto che fino ad oggi 180.000 ucraini sono stati salvati attraverso i corridoi umanitari e che sette sono proseguiti anche ieri: sei nella regione di Sumy e uno nella regione di Donetsk.

Ore 1.50 - ll testo di un possibile trattato tra Russia e Ucraina deve essere approvato prima ancora di menzionare la possibilità di un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Lo ha affermato il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. «Non sono assolutamente pronto a commentare in merito. Posso solo dire che prima ancora di menzionare una riunione dei due leader, le delegazioni di negoziatori devono preparare e concordare il testo di un trattato. Successivamente, il testo dovrebbe essere siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai governi». «Soltanto dopo - conclude Medinsky - si potrà discutere la possibilità di un vertice». In precedenza, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, ha affermato che un incontro tra Putin e Zelensky potrebbe essere organizzato dopo il completamento dei lavori sul documento di transazione. Secondo lui, tale incontro sarebbe possibile nelle prossime due settimane.

Ore 00.58 - I Marines Usa hanno confermato che un aereo con quattro militari a bordo è è precipitato nel nord della Norvegia mentre prendeva parte alle manovre Nato chiamate Cold Response. Un'indagine è stata aperta, riportano i media americani sottolineando che non è stata resa nota la sorte dei quattro a bordo. La notizia è stata data dal Centro per il coordinamento dei soccorsi norvegese (Jrcc). Il V-22 Osprey del corpo dei Marines doveva atterrare attorno alle 19 ora italiana, ma se ne sono perse le tracce poco prima delle 18.30. Un portavoce del Jrcc ha affermato che il velivolo «ha colpito il suolo» mentre c'era cattivo tempo nella zona.