Ucraina, nuovi bombardamenti a Kharkiv: 21 morti

Dopo 21 giorni la guerra tra Ucraina e Russia continua a spaventare il mondo. In attesa che i colloqui tra le due parti riprendano si moltiplicano i tentativi dei leader mondiali di negoziare una pace.

Ma gli attacchi delle milizie russe non si fermano. Almeno 21 persone sono morte in seguito ad un bombardamento vicino a Kharkiv (la seconda città ucraina più grande dopo Kiev), e 25 feriti di cui 10 sarebbero in gravi condizioni, ha riferito la procura della seconda città ucraina, nell'est del Paese.