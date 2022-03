Ucraina, coppia (disarmata) di mezza età respinge i soldati russi nel giardino di casa: il video è virale

In Ucraina la resistenza si combatte "giardino per giardino", persino nelle case private spesso prese di mira dai militari russi. Lo dimostra un video diventato virale di una coppia di mezza età che difende la propria abitazione di fronte a tre soldati russi nel villaggio di Voznesensk, nella regione di Mykolayiv riuscendo infine a respingere gli uomini in divisa. Il filmato, virale sui social, è diventato il simbolo della resistenza quotidiana degli ucraini nei territori occupati.

I soldati entrano in giardino, il proprietario li caccia

Il video mostra tre soldati russi armati che fanno irruzione all'interno di un recinto di una casa privata, mentre uno rimane fuori a controllare la situazione. Pensavano sicuramente di poter entrare in casa senza difficoltà, ma si sono trovati davanti una testarda e coraggiosa coppia ucraina.

L'entrata degli uomini in divisa ha scatenato un trambusto: il cane della coppia ha iniziato ad abbaiare e correre, i proprietari di casa sono usciti e hanno cominciato ad urlare ai soldati di andare via. Così i militari hanno sparato dei colpi in aria per riportare l'ordine, ma è stato inutile. La coppia, sebbene fosse disarmata, si è rifiutata di lasciare l'abitazione. Forse confusi e sorpresi dalla reazione inattesa, i soldati hanno iniziato a discutere tra di loro, raggiunti anche dal quarto militare che era rimasto fuori in un primo momento. Il video si conclude con "la sconfitta dei soldati" che decidono di andarsene e escono dal cancello inseguiti dal cane che continua ad abbagliare.