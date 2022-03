Ucraina, molti carri armati russi abbandonati nelle strade: la spiegazione del Pentagono

In questi giorni si sono diffusi sul web decine di video e foto che mostrano decine di carri armati russi semidistrutti o senza carburante abbandonati nelle strade in Ucraina. Tra questi è diventato virale il video del contadino ucraino che "ruba" il carro armato russo e altre decine in cui si vedono civili salire e prendere possesso dei mezzi. Un fenomeno che ha attirato l'attenzione di analisti internazionali e curiosi e che suscita una sola domanda: perchè i russi stanno abbandonando tutti questi veicoli?

I soldati «Svuotano i serbatoi per non combattere»

Secondo quanto riporta la CNN, che cita una fonte del Pentagono, all'origine del frequente abbandono di mezzi da parte dell'esercito russo ci sarebbe l'equipaggiamento non sempre adeguato e lo scarso addestramento di una parte delle truppe,molte delle quali sono addirittura ragazzi di leva. «Molti di questi soldati sono ragazzi di leva, non sono mai stati in combattimento prima», ha detto un Funzionario della difesa degli Stati Uniti ai giornalisti, riportato da "Voice of America": «Ad alcuni di loro non è stato nemmeno detto che sarebbero stati in combattimento». Il funzionario ha specificato che alcuni soldati russi sono partiti per l'Ucraina disinformati sulla natura di ciò che stavano facendo e, in alcuni casi, soprattutto nei primi giorni ci sono state grandi rese russe, a volte senza combattere.

Inoltre, ci sarebbero anche soldati che avrebbero perforato i serbatoi del carburante dei veicoli, per non andare avanti e per evitare il combattimento contro i civili ucraini. Una sorta di "ammutinamento non ufficiale". Episodi che confermerebbero anche l'ipotesi per cui il morale delle truppe russe non sarebbe particolarmente alto, rispetto a quello degli ucraini motivati a difendere le proprie case.