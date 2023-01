Ucrina, liberato il pitbull rubato dai soldati russi e dato a Kadyrov come trofeo: Adik torna a casa

Adik torna a casa. Il cane rubato dai soldati russi e dato al leader ceceno Kadyrov come "trofeo" è stato finalmente liberato e restituito a una militare ucraina in uno scambio di prigionieri di Capodanno. L'American Pit Bull Terrier Adik è stato prelevato da una militare ucraina a giugno e, secondo quanto riferito al Daily Mail, è stato donato al capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, come "trofeo".

Il cane Adik torna a casa, lo scambio di prigionieri

Ora è tornato in Ucraina come parte di uno scambio di prigionieri di Capodanno in cui 140 soldati ucraini sono stati liberati dalla Russia. Adik fu fatto prigioniero da Azovstal Iron and Steel Works, insieme al suo proprietario e ai difensori di Mariupol.

Dear Adik - every single #NAFOfella is welcoming you to back home 🇺🇦!

We have big plans with you for 2023!#azovstal pic.twitter.com/zjIvHwNImR — Ragnar Sass (@ragnars) December 31, 2022

Kadyrov l'aveva ribattezzato Adidas. Un tweet con una foto di Adik diceva: "Ucraina ha bisogno di tutti! Un pitbull terrier, che difendeva Mariupol insieme ai nostri soldati, è stato liberato dalla prigionia RuZZsiana!". Più di 200 soldati ucraini e russi sono stati liberati nello scambio di prigionieri, che ha avuto luogo in luoghi sconosciuti. Il filmato ha catturato il sollievo sui volti dei soldati ucraini mentre celebravano insieme la loro libertà. Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che un totale di 82 soldati russi è stato rilasciato dall'Ucraina.