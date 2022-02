Ucraina, Biden invia altre truppe in Est Europa: 3mila soldati in Polonia, Germania e Romania

Joe Bien ha formalmente approvato la decisione di inviare truppe supplementari nell'Europa dell'est per rinforzare il fianco orientale della Nato in caso di invasione russa dell'Ucraina. «Mille soldati saranno spostati dalla Germania alla Romania» ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby, che ha aggiunto che gli gli Stati Uniti manderanno «2.000 soldati dagli Stati Uniti in Europa, nei prossimi giorni» e che potrebbero esserci presto ulteriori movimenti militari. «Le forze statunitensi - ha chiarito - non combatteranno in Ucraina, ma assicureranno la difesa dei nostri alleati» e ha aggiunto «Gli Stati Uniti sono pronti a difendersi contro ogni aggressione».

2000 soldati in Polonia, altri in Europa pronti a intervenire

Le truppe aggiuntive che Joe Biden ha ordinato di dispiegare per rafforzare la difesa del fronte orientale

della Nato andranno in Germania, Polonia e Romania. Secondo il Wall Street Journal, circa 2mila militari saranno trasferiti da Fort Bragg in North Carolina in Germania e Polonia, e mille militari che attualmente fanno parte dello squadrone di fanteria «Stryker», di base in Germania, si sposteranno in Romania.

Secondo la CNN, gli stati uniti hanno allertato 8.500 soldati in caso in cui la Nato Responce Force sia chiamata a intervenire, inoltre ci sono decine di migliaia di truppe sia Statunitensi che Nato in tutta Europa pronte a dare supporto. Al momento i contingenti opereranno in maniera bilaterale insieme ai paesi ospitanti, in quanto la Nato non ha ancora attivato la "Responce Force" multilaterale.