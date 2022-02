Ucraina, Biden: «Putin ha deciso di invadere, non invieremo truppe ma sostegni a Kiev»

«Sono convinto che Vladimir Putin abbia preso la decisione di attaccare l'Ucraina, mettendo nel mirino anche Kiev, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Abbiamo ragione di crederlo»: Joe Biden gela la platea di giornalisti, e il mondo intero, quando parla dalla Casa Bianca dopo aver discusso per 45 minuti in conference call con gli alleati europei. La Russia, spiega con tono drammatico citando l'intelligence Usa, «sta cercando di provocare» l'Ucraina e di creare «false giustificazioni» per una guerra ma in caso di invasione, assicura, «gli Usa, la Nato e la Ue saranno uniti e risoluti, nonostante i tentativi di Mosca di dividerci», e imporranno «costi massicci». «La diplomazia resta sempre una possibilita», aggiunge, lasciando aperta la porta del negoziato, ma sconsigliando al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di lasciare il Paese per andare sabato alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. Poche ore prima dirigenti del consiglio nazionale per la sicurezza avevano accusato pubblicamente il governo russo degli ultimi cyber attacchi in Ucraina e avvisato che se Mosca attacca «diventerà un paria per la comunità internazionale, sarà isolata dai mercati finanziari mondiali e privata degli apporti tecnologici più sofisticati».

Donbass in fiamme

Il Donbass è già una polveriera già in fiamme. «Quello che sta accadendo» nell'Ucraina dell'est «è molto preoccupante e potenzialmente molto pericoloso», ha ammonito il portavoce del Cremlino. «La situazione si sta deteriorando», ha rincarato Vladimir Putin, convinto che gli occidentali troveranno «una scusa» per infliggere sanzioni a Mosca senza rispondere alle sue istanze sulla sicurezza europea, che Berlino ha liquidato come «richieste da Guerra Fredda». La tensione oggi è esplosa quando i leader delle due repubbliche separatiste, al suono delle sirene, hanno ordinato l'evacuazione dei civili in Russia e lanciato un appello alle armi sotto l'intensificarsi dei bombardamenti dell'artiglieria, lo scoppio di un'autobomba vicino al palazzo del governo di Donetsk e di un gasdotto a Lugansk, seguiti dal reciproco scambio di accuse tra secessionisti e ucraini.

Putin, che ha offerto 10.000 rubli (circa 120 euro) per ogni evacuato, continua a gonfiare i muscoli e a far sentire sempre di più i tamburi di quello che per gli Usa è un attacco imminente, dopo la mossa «cinica e crudele» di sfollare i residenti del Donbass e le «provocazioni» dei tiri di artiglieria. Nonostante il Cremlino continui a parlare di parziale ritiro, l'ambasciatore Usa presso l'Osce Michael Carpenter ha stimato che Mosca abbia ammassato sino a 190 mila effettivi «vicino e dentro» l'Ucraina, considerando anche le repubbliche secessioniste. Non solo.

Watch live as I give an update on our continued efforts to pursue deterrence and diplomacy – and an update on Russia’s buildup of military troops on the border of Ukraine. https://t.co/Xt6EQUNltF — President Biden (@POTUS) February 18, 2022

Le manovre militari

Sabato Putin supervisionerà le manovre delle sue forze strategiche nucleari insieme al suo più stretto alleato in questa crisi, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, a coronamento dei loro 'war games' comuni. Le esercitazioni russe, ha spiegato il ministero della difesa di Mosca, «coinvolgeranno forze ed equipaggiamenti appartenenti alle Forze Aerospaziali, al Distretto Militare Meridionale, alle Forze Missilistiche Strategiche, alla Flotta del Nord e alla Flotta del Mar Nero», con l'obiettivo di verificare la preparazione dei comandi militari e degli equipaggi dei sistemi missilistici, delle navi da guerra e dei bombardieri strategici per svolgere le loro missioni, nonché di verificare l'affidabilità delle armi delle forze strategiche nucleari e convenzionali. Manovre che, alla luce di quanto sta succedendo, sembrano a molti la prova generale di un attacco a breve, senza più temere di irritare il presidente cinese Xi Jinping che ormai sta concludendo i suoi Giochi di Pechino. Di fronte all'escalation, Joe Biden ha radunato l'Occidente. Il commander in chief sta tenendo aperta la via del negoziato diplomatico sulla sicurezza europea e giocando l'unica altra carta a disposizione: l'unità con gli europei e la minaccia di sanzioni rapide e severe in caso di invasione.

Per questo ha deciso di risentirli tutti insieme in una video-chiamata e fare il punto della situazione: Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Boris Johnson, Justin Trudeau, il polacco Duda e il presidente della Romania Johannis, oltre al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e, per la Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Charles Michel. Biden aveva già parlato giovedì col premier italiano, anche in vista del suo viaggio a breve a Mosca («su richiesta di Putin», ha specificato il premier), dove intende contribuire a portare «tutti allo stesso tavolo».

Draghi ha ribadito oggi «l'unità della Nato senza sfumature» e «la posizione ferma» di fronte ad un attacco russo, ma ha auspicato che le eventuali sanzioni siano «efficaci e sostenibili», escludendo l'energia, ovvero il gas, che penalizzerebbe in modo particolare l'Italia. Una mobilitazione, quella di Biden, parallela a quella del G7, con una riunione dei leader giovedì prossimo, preceduta sabato da un incontro dei ministri degli Esteri a margine della conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove la vice presidente Kamala Harris esordisce sul dossier ucraino mentre i capi della diplomazia e della difesa americani tengono aperti i contatti con i loro omologhi russi. Fu proprio da una Conferenza di Monaco - dove oggi dopo tanti anni la Russia è assente e sul banco degli imputati - che Putin lanciò nel 2007 la sua sfida all'Occidente e contro l'allargamento della Nato.