Liza, la bimba influencer uccisa da un missile a Vinnytsia. «La sua carrozzina vuota simbolo dell'orrore»

La sua storia ha fatto il giro del mondo ed è diventata uno dei tanti simboli dell'atrocità della guerra in Ucriana. Liza era una bambina di 4 anni con sindrome di Down e star di Instagram (ha ben 74mila followers) ed è stata uccisa da un missile russo a Vinnytsia, ieri, 14 luglio, mentre tornava a casa insieme alla mamma dopo una visita in un centro educativo. Il bombardamento ha causato 7 vittime, tra cui altri due bambini oltre a Liza. La madre della piccola è viva per miracolo ma è rimasta gravemente ferita e ha perso una gamba.

L'immagine del passeggino di Liza vuoto è stata ripresa da tutti i media del paese: era una piccola star di Instagram con 75mila followers. Il profilo curato dalla mamma era un punto di riferimento per molte famiglie con figli Down perchè condivideva spesso informazioni utili e consigli educativi oltre a semplici momenti quotidiani di gioia e felicità.

Il video degli ultimi momenti di Liza

Un video ha ripreso gli ultimi momenti di vita della piccola. In una storia condivisa dalla mamma si vede infatti la donna che spinge la carrozzina al centro della piazza. Ogni tanto la piccola entra nell'inquadratura e sorride. Indosso ha dei leggins bianchi e un top di jeans. Un altro video, girato quella stessa mattina, mostra la bimba seduta al tavolino del centro educativo, durante una sessione di logopedia. Sono le 10.30 e guardare quelle immagini spezza il cuore. Appena mezz'ora dopo, nell'attraversare la piazza con la carrozzina, Liza e la madre saranno travolte dall'esplosione dei tre missili russi.

Un video successivo che abbiamo scelto di non pubblicare mostra la piazza dopo la tragedia: il passeggino capovolto e la bambina rimasta a terra. Il fumo riempie il cielo e frammenti di metallo ricoprono la piazza.

La condanna di Zelensky: Atto di terrorismo

La città di Vinnytsia, a sole 4 ore di auto dalla capitale Kiev era considerata sicura e lontana dalla linea del fronte. Il piccolo centro era infatti stato risparmiato dalle atrocità della prima fase della guerra. Il colpo messo a segno dai missili russi sui civili è stato definito un atto di terrorismo dal presidente Zelensky. Anche la moglie del presidente, Olena Zelenska ha espresso un messaggio di cordoglio per la piccola Liza e sua madre, che aveva conosciuto anche personalmente lo scorso natale. «Oggi siamo rimasti inorriditi nel vedere la foto di una carrozzina ribaltata di Vinnytsia. E poi, leggendo le notizie, mi sono reso conto che conoscevo questa ragazza», ha detto Zelenska «Ci siamo incontrati durante la registrazione di un video per le vacanze di Natale». A Natale infatti era stato pubblicato un video in cui la piccola Liza disegnava e dipingeva insieme alla Frist Lady.