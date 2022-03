Attacchi chimici, Nato pronta a inviare tute Hazmat ai civili ucraini: cosa sono e come funzionano

I Paesi della Nato sono pronti a inviare tute Hazmat ai civili ucraini per proteggersi nel caso in cui la Russia decida di utilizzare armi chimiche. Un'eventualità, «violazione del diritto internazionale», che cambierebbe «totalmente la natura del conflitto», come affermato dal Segretario generale dell'alleanza atlantica Jeans Stoltenberg.

Armi chimiche, «la Russia sta cercando un pretesto»

L'invio di tute di protezione Hazmat rientrerebbe nel nuovo pacchetto di aiuti che la Nato fornirà all'Ucraina nel timore di una svolta chimica o nucleare del conflitto. «Gli alleati oggi hanno deciso di fornire più assistenza all'Ucraina - ha detto il Segretario Nato al termine del summit straordinario dell'Alleanza Atlantica - anche dal punto di vista militare. Tra questi si contano armi anti carro, difese anti missili e droni, che si sono dimostrati molto efficaci. Gli alleati poi assisteranno l'Ucraina con aiuti finanziari e umanitari».

Alla domanda se la mossa fosse basata su informazioni credibili, Stoltenberg ha dichiarato: «Siamo preoccupati, in parte perché vediamo la propaganda e vediamo che la Russia sta cercando di creare una sorta di pretesto - accusando l'Ucraina, gli Stati Uniti, gli alleati della Nato - per preparandosi a usare armi chimiche e biologiche». Secondo un ufficiale occidentale i kit in difesa della armi chimiche sarebbero già stati inviati ai civili ucraini.

Tuta Hazmat, cosa è?

La tuta Hazmat di protezione chimica è un dispositivo di protezione individuale impermeabile che copre tutto il corpo, indossato come protezione contro materiali pericolosi. Tali tute sono spesso munite di autorespiratori per garantire una fornitura di aria.

Cosa sono le armi chimiche?

Si definisce un'arma chimica qualsiasi tipo di arma che rilascia tossine o sostanze chimiche che possono interferire il sistema corpo. Ci sono diverse categorie di armi chimiche: agenti soffocanti come il fosgene attaccano i polmoni e il sistema respiratorio. Gli agenti blister possono, così come il gas mostarda, chiamato così per il suo tipico odere, provocano ustioni della pelle e agli occhi. Fino alle categorie più mortali di tutti gli agenti nervini, che interferiscono con il sistema cerebrale. Una minuscola goccia è di per sé molto letale: meno di 0,5 mg di agente nervino VX, ad esempio, basta per uccidere un adulto.

