Ucraina, scandalo appalti: dimissioni per il viceministro della Difesa e altri funzionari. Zelensky annuncia la «riorganizzazione»

Il vice ministro della Difesa ucraino per la logistica Vyache Shapovalov si è dimesso dopo lo scandalo degli appalti. Insieme a lui il vice capo dell'ufficio del presidente Kirill Timoshenko e il vice procuratore generale Alexei Symonenko: entrambi hanno già confermato le loro posizioni. Secondo il dipartimento militare, Shapovalov, responsabile del supporto logistico delle forze armate ucraine, si è dimesso dopo lo scandalo dell'approvvigionamento alimentare.

Zelensky annuncia la «riorganizzazione»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato nel suo discorso serale una riorganizzazione della sua amministrazione a vari livelli di responsabilità a seguito di una serie di denunce di corruzione. «Ci sono già decisioni - alcune oggi, altre domani - che riguardano il personale, funzionari a vari livelli nei ministeri e in altre strutture del governo centrale, così come nelle regioni e nelle forze dell’ordine», ha dichiarato Zelensky. Diversi media ucraini hanno ipotizzato la rimozione imminente dai loro incarichi di ministri del governo ed alti funzionari. Nel fine settimana scorso, la polizia anti-corruzione ha dato notizia dell’arresto del vice ministro per le infrastrutture, sospettato di aver percepito una tangente di 400mila dollari per l’importazione di generatori, accusa respinta dall’interessato. Un’inchiesta giornalistica ha intanto fatto emergere l’accusa nei confronti del ministero della Difesa di aver pagato prezzi eccessivi per le razioni di cibo dei soldati. Il fornitore ha risposto parlando di errore tecnico ed ha escluso passaggi di denaro.

«Vyacheslav Shapovalov» si è dimesso per «non costituire una minaccia per l'approvazione stabile delle forze armate ucraine a seguito di una campagna di accusa relativa all'acquisto di servizi di ristorazione» si legge nel comunicato. «Nonostante il fatto che le accuse annunciate siano prive di fondamento, le dimissioni sono un atto degno nelle tradizioni della politica europea e democratica, dimostrazione che gli interessi della Difesa sono superiori a qualsiasi gabinetto o presidenza», si legge sul sito del ministero.





Il ministro Alexei Reznikov ha sostenuto la richiesta del suo vice e «si è rivolto al governo con una proposta», ha aggiunto il ministero della Difesa. Allo stesso tempo, la dichiarazione di Shapovalov è stata definita lì «un atto degno nelle tradizioni della politica europea e democratica» e le accuse contro di lui sono state definite infondate.



Cosa è successo

I media ucraini accusano il Ministero della Difesa di frode in merito di un accordo sui servizi di ristorazione per le unità militari di stanza nelle regioni di Zhytomyr, Kiev, Poltava, Sumy, Cherkasy e Chernihiv. L'importo di questa transazione è di oltre 13 miliardi di grivna (più di 350 milioni di dollari, ndr.). Secondo i giornalisti, il Ministero della Difesa acquista prodotti due o tre volte più costosi di quelli che possono essere acquistati nei negozi al dettaglio a Kiev . In risposta, il dipartimento militare ha affermato che queste informazioni vengono diffuse con «segni di manipolazione deliberata e fuorviante». E Reznikov ha spiegato, o ha provato a giustificare, il perchè dei prezzi gonfiati dei prodotti dicendo che si è trattato di un errore tecnico.

Suv e viaggi?

Inoltre, il giorno prima, si è dimesso il vice capo dell'ufficio presidenziale, Kyrylo Tymoshenko. Oggi Volodymyr Zelensky ha accolto la sua richiesta di dimissioni.

Tymoshenko è apparso in molte pubblicazioni che parlano degli scandali in cui sarebbe coinvolto. A ottobre i giornalisti hanno scritto, in particolare, che nei viaggi di lavoro guida un Suv donato dall'azienda General Motors americana per «esigenze umanitarie». Tymoshenko è stato successivamente rimproverato di vivere in un insediamento d'élite vicino a Kiev, chiamato «il principale insediamento dei milionari ucraini».

Un'altra dimissione: il vice procuratore generale Alexei Simonenko. Qui, il motivo dello scandalo è stata la pubblicazione secondo cui Symonenko, nonostante la chiamata di Zelensky, si è recato in Spagna per dieci giorni, inoltre, su un'auto di proprietà della compagnia della moglie dell'uomo d'affari Grigory Kozlovsky.