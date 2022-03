Ucraina, Amazon blocca la spedizione di pacchi in Russia e Bielorussia

Amazon ha annunciato la sospensione dei suoi servizi in Russia e Bielorussia come protesta contro la guerra in Ucraina. Il colosso dell'e-commerce si unisce ad altre decine di aziende occidentali che in questa settimana si stanno ritriarando in massa dal mercato russo. Tra queste McDonald's, Ikea, H&M, che hanno scatenato una "corsa all'ultimo affare" in moltissime città della Russia, in cui migliaia di consumatori si sono affrettati a comprare prodotti che presto diventeranno irreperibili.

Amazon, in Russia tutti i servizi sospesi

In particolare Amazon ha sospeso l'accesso al suo canale video Prime per i clienti in Russia, fermato la spedizione di prodotti in Russia e Bielorussia e fermato l'accesso a nuovi clienti del servizio cloud Aws basati nei due paesi.