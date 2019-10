Usa, uccisa a 19 anni con 49 coltellate: «Litigio su cosa mangiare a colazione». Il coinquilino accusato di omicidio

Era stata uccisa con 49 coltellate dopo di una discussione scoppiata sul menù della colazione. Era morta così Jamie Barsegian, 19enne, americana, ammazzata dal coinquilino Tywaun Sims-Scott nella loro casa di Ypsilanti, Michigan, Stati Uniti. Il delitto risale al 15 giugno del 2018, ma soltanto adesso è stata diffusa la notizia che il ragazzo è stato accusato di omicidio nel processo a suo carico. Fu proprio Tywaun a chiamare i soccorsi la sera del delitto.

LEGGI ANCHE --> Pamela Mastropietro, l'ex fidanzato chiede il rito abbreviato

Jamie Barsegian , age 19

Funeral set for woman killed in her Ypsilanti apartment | https://t.co/PBC6DuGfzj https://t.co/UnwlmJ8AS9

— Counting Dead Women USA (@Count_WomenUSA) November 1, 2018