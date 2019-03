Uccide la moglie con un rastrello perché lo tradiva: incastrato dalle ricerche su Google

Ultimo aggiornamento: 4 Marzo, 10:06

lacon ildopo aver scoperto il. Todd Mullis, un 42enne dell'Iowa, negli Stati Uniti, è stato arrestato per l'omicidio della moglie Amy. I due erano sposati dal 2004 e avevano anche tre figli ma da qualche tempo il rapporto si era deteriorato e lei aveva iniziato a tradirlo con un altro uomo. Todd non ce l'ha fatta più e ha deciso di punirla e farla finita.Dopo aver digitato su Google "come uccidere una moglie infedele" e altre ricerche in merito agli orfani umani, si è scagliato contro di lei con un rastrello. Quando ha chiamato poi i soccorsi ha raccontato che la donna si era fatta del male in un incidente domestico, ma la tesi ha vacillato sin da subito, alle orecchie degli inquirenti. Le ferite della donna non erano compatibili con la versione dell'uomo e lo stesso amante di Amy aveva raccontato di un rapporto tra i due a volte violento.Le indagini hanno condotto a lui come unico colpevole e l'uomo è stato arrestato. Accusato di omicidio di primo grado, come riporta anche la stampa locale, ora è in attesa di processo.