Usa, sgozza la fidanzata 17enne influencer e poi posta la foto online

Tragedia negli Usa. La sgozza e poi pubblica le foto online, dove restano per ore prima di essere rimosse. Bianca Devins, influencer 17enne appena diplomata, è stata uccisa dal fidanzatino 21enne, Brandon Clark, che frequentava da due mesi. Il ragazzo ha postato le foto del suo gesto folle su Instagram, scatenando un'ondata di critiche per i tempi troppo lenti della loro rimozione. Clark, che ha tentato di suicidarsi davanti agli agenti di polizia, è ora sotto custodia delle autorità. È avvenuto a Utica, nello stato di New York.



Ultimo aggiornamento: 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA