Uccide una donna a coltellate, 34enne arrestato: «Era stato scarcerato solo poche ore prima»

Si è introdotto in casa di una donna, poche ore dopo essere stato scarcerato, e l'ha uccisa a coltellate. Per questo motivo, un 34enne, che aveva appena finito di scontare una condanna di tre anni per possesso di stupefacenti, è presto tornato dietro le sbarre.

Come riporta Fox News, David Bohart era appena stato scarcerato da una prigione di Tucson, in Arizona, quando si è recato in casa della 49enne Marika L. Jones, per ucciderla. Il corpo della donna era stato rinvenuto in casa mercoledì scorso, insieme ad alcuni documenti che appartenevano a Bohart. L'ex detenuto era atteso, venerdì mattina, in un centro per le tossicodipendenze, ma era sparito nel nulla.

Ufficialmente ricercato, Bohart è stato arrestato in un hotel nel tardo pomeriggio e farà ritorno in carcere, con un'accusa decisamente più pesante di quella che gli era costata la condanna a tre anni. Gli inquirenti, ora, stanno cercando di chiarire la relazione tra l'assassino e la vittima: si sospetta che tra i due ci fosse un legame di tipo sentimentale, ma non ci sono certezze in tal senso. Le indagini proseguono per poter ricostruire con esattezza il movente dell'omicidio.

Ultimo aggiornamento: 26 Novembre, 08:32

