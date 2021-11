Donna uccide l'amica incinta e le pratica un cesareo col taglierino per rapire il feto: il piccolo riesce a salvarsi

Ha ucciso l'amica incinta e le ha strappato il feto dal ventre. Rozalba Maria Grime, 27 anni, dello stato meridionale brasiliano di Santa Catarina, ha attirato Flavia Godinho Mafra, 24 anni, a un finto baby shower prima di picchiarla a morte con un mattone e poi praticarle un cesareo per rapire il bambino.

I fatti si sono svolti lo scorso 27 agosto, ma oggi è arrivata la sentenza del tribunale dopo il processo fatto alla 27enne. Grime è stata riconosciuta colpevole di omicidio aggravato, tentato omicidio di un bambino, occultamento di cadavere, intralcio alla giustizia, rapimento di minore e negazione dei diritti di un neonato. La donna pare che avesse studiato il delitto nel dettaglio e che ci stesse lavorando ormai da tempo.

Uccide a coltellate l'amica incinta per impadronirsi del feto: poche settimane fa aveva abortito. Brasile sconvolto

La finta gravidanza

Oltre a programmare il delitto dell'amica aveva inscenato una gravidanza a sua volta, per non destare sospetti quando avrebbe tenuto con sé il bambino. La vittima è stata uccisa con diverse mattonate alla testa, poi l'amica le ha tagliato la pancia con un taglierino e ha fatto nascere il bambino alla 36esima settimana. Con il bimbo si è recata in ospedale, simulando il suo parto prematuro e chiedendo aiuto ai sanitari.

I medici hanno facilmente capito che la donna non aveva partorito da poco e hanno sporto denuncia. Le indagini hanno portato alla 24enne per cui non c'è stato nulla da fare. Il bambino, invece, è riuscito a salvarsi, ed è stato affidato al padre e al resto della sua famiglia.