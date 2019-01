Ubriaco al volante “decolla” e schiaccia un'altra auto uccidendo bimbo di 3 anni in Inghilterra

Ultimo aggiornamento: 13:49

A pochi giorni dal Natale Francesca Gould stava guidando verso casa con il figlio Reben Williams, 3 anni, assicurato sul suggiolino di sicurezza sul sedile posteriore.Senza nemmeno poter capire come, la donna si è trovata schiacciata nell'abitacolo da un'Honda Civic "atterrata" sul tetto della sua vettura uccidendo sul colpo il bimbo. Un incidente terribile causato dallo stato di ubriachezza di Andrew Wass, 31 anni, che aveva perso il controllo della sua vettura mentre guidava a oltre 120 chilometri l'ora in una strada provinciale nel Devon, in InghilterraL'incidente risale al periodo natalizio del 2017 e ha innescato un processo concluso con la condanna a 5 anni e mesi del trentunenne che fra l'altro era in libertà in attesa della sentezna definitiva di un altro procedimento che lo vedeva accusato di aver provocato, sempre al volante, la morte di un ciclista. L'uomo, dopo l'alcoltest, aveva ammesso di bevuto birra e vodka prima di andare al lavoro.Come ha ricostruito la polizia stradale, la vettura dell'uomo si è ribaltata più volte finendo in pieno sulla parte posteriore del tettuccio dell'auto su cui stavano viaggiando la mamma e il bimbo.