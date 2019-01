Si ubriaca di estratto di vaniglia, fermato mentre dorme in mezzo a un incrocio in auto

Si era ubriacata di estratto di vaniglia e si era messa in auto. I poliziotti l’hanno sorpresa lo scorso mercoledì pomeriggio a New Canaan, nel Connecticut (Usa), mentre stava dormendo nel bel mezzo di un incrocio.



Gli agenti si sono avvicinati a lei e hanno sentito un alito dall’inconfondibile odore di vaniglia. Nella macchina sono state trovate diverse bottiglie dell’estratto (che secondo la norma deve avere il 35% di alcol).



Dopo un test, le forze dell'ordine si sono rese conto che la donna, la cinquantenne Stefanie Warner-Grise, era in stato di ebrezza. Talmente tanto ubriaca che aveva persino difficoltà a rispondere. I poliziotti l'hanno arrestata. Nonostante il suo successivo rilascio, per lei, ora, si aprono le porte della giustizia americana. © RIPRODUZIONE RISERVATA