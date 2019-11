Uber perde la licenza per operare a Londra: app non garantisce sicurezza. Il colosso Usa: «Faremo appello»

Uber non potrà più operare a Londra: le autorità municipali della capitale britannica hanno infatti annunciato oggi di aver negato il rinnovo della licenza al colosso americano dei taxi online evocando «violazioni» delle regole che mettono a rischio i passeggeri e la loro sicurezza. L'azienda farà appello e potrà restare attiva finché questo non verrà esaminato. Transport for London (Tfl), l'agenzia comunale dei trasporti, aveva già sospeso Uber nel 2017, salvo concedere poi due proroghe, l'ultima scaduta ieri.

«La decisione di Transport for London di non rinnovare la licenza a Londra è insolita, sbagliata e faremo appello». Così Jamie Heywood, direttore generale regionale di Uber per l'Europa settentrionale e orientale, commenta la decisione del Tfl di non prorogare per una terza volta la licenza a Londra per il servizio di trasporto privato, per motivi legati agli standard di sicurezza garantiti. «Abbiamo sostanzialmente cambiato la nostra attività negli ultimi due anni - ricorda il manager - e stiamo definendo lo standard in materia di sicurezza. Solo due mesi fa Tfl ci aveva considerato operatore idoneo e corretto, per questo desideriamo andare avanti. A nome dei 3,5 milioni di passeggeri e 45mila conducenti con licenza che dipendono da Uber a Londra, continueremo a funzionare normalmente e faremo tutto il possibile per lavorare con TfL per risolvere questa situazione», conclude Heywood.



Ultimo aggiornamento: 14:04

