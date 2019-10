Coppia di turisti muore affogando in Portogallo: lei era incinta di 4 mesi

Avevano deciso di trascorrere gli ultimi giorni di vacanza in Portogallo, lontani dal rischio pioggia autunnale che infastidiva la loro terra natale, la Gran Bretagna. Lì, sarebbero tornati per proseguire con le proprie vite e con il futuro che li vedeva uniti in una famiglia: Kim Fletcher, 33 anni, era incinta di 4 mesi del suo fidanzato Danny Johnson, 34 anni. I due si trovavano a Zambujeira Do Mar, nell'Alentejo, dove la loro vacanza è finita in tragedia: i due sono morti affogati.

Domenica scorsa, mentre si trovavano sulla spiaggia, la Fletcher ha deciso di fare un bagno da sola. Poi, è scomparsa in acqua. Johnson si è tuffato per salvarla, ma è annegato anche lui. I due sono stati soccorsi da alcuni surfisti che li hanno riportati a riva ma, purtroppo, per via di un arresto cardiaco, non c'è stato nulla da fare. Prima di partire per il Portogallo, in un post su Facebook, la Fletcher aveva scritto: «Non vedo l'ora di sentire la luce calda del sole sul mio viso».

Gli amici della coppia hanno aperto una raccolta fondi per poter coprire i costi dei funerali e per mettere da parte dei soldi da investire in un fondo a favore delle due figlie della Fletcher, di cui una, di 4 anni, avuta con Johnson. Da tutti vengono ricordati come due persone piene di vita, amanti del mondo, che avevano viaggiato in lungo e in largo, e appassionati di yoga e meditazione.



