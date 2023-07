Turisti affollano la Death Valley per sperimentare il record mondiale di calore

È il luogo turistico per eccellenza. C'è chi cerca un rifugio dal caldo, chi invece vuole provare un'esperienza fuori dal comune. Come quelli che si affollano nel Parco Nazionale della Valle della Morte per il record mondiale di calore che potrebbe essere stabilito questo fine settimana.

Aria condizionata e motore accesi in auto quando è ferma: attenzione alle multe

Il parco, a cavallo tra la California e il Nevada, è ben noto per le sue temperature torride.

Si prevede che potrebbe essere stabilito un record mondiale per la temperatura più calda mai registrata, secondo quanto dichiarato dal National Weather Service.

All'inizio di questa settimana, il turista tedesco Daniel Jusehus ha scattato una foto del famoso termometro del centro visitatori dopo essersi cimentato in una corsa nel caldo soffocante. "Ho notato che non sentivo molto caldo, ma il mio corpo stava lavorando duramente per raffreddarsi", ha detto l'appassionato corridore, la cui foto mostrava il termometro che segnava 48°C, ben al di sotto del record previsto.

Cupola di calore

Un'ondata di calore già pericolosa da settimane, definita "cupola di calore", dovrebbe peggiorare nei prossimi giorni con l'intensificarsi e il raggiungimento del picco di intensità su alcune zone degli Stati Uniti occidentali.

La cosiddetta "cupola di calore" sarà così intensa che il National Weather Service di Phoenix l'ha definita "uno dei più forti sistemi di alta pressione mai visti in questa regione".

Le allerte per il caldo sono state estese ed emesse in luoghi come la California, che sta vivendo la sua prima ondata di caldo estremo dell'anno.

Secondo la CNN, la Valle della Morte, il luogo più caldo del pianeta, potrebbe raggiungere i 54°C o più domenica, avvicinandosi al suo record di 56,6°C e a quello mondiale.

Valle dei record

La temperatura più calda registrata nella Valle della Morte, che si trova a quasi 91 metri sotto il livello del mare nel deserto del Mojave, è stata di 56,6°C nel luglio 1913, secondo il servizio del parco.

Ma gli scienziati sono arrivati a dubitare dell'accuratezza di quella lettura, uno dei tanti record dei primi anni del 1900 che sono stati oggetto di un intenso esame da parte dell'Organizzazione meteorologica mondiale, secondo Forbes.

Nel 2013, il gruppo ha decertificato quella che era stata la temperatura più calda del mondo di tutti i tempi - 58°C - stabilita ad Al Azizia, in Libia, 90 anni prima, dopo che una valutazione aveva trovato la misurazione difettosa, ha riferito l'outlet.