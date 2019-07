​Turisti britannici morti in un dirupo: avevano scavalcato una rete per un selfie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano scavalcato la barriera di sicurezza per scattarsi un selfie come ricordo di quella vacanza in Costa Blanca, in Spagna, che doveva restare indimenticabile: un’imprudenza che è costata la vita a due turisti britannici, precipitati da nove metri mentre sorridevano con un cellulare in mano per immortalare quel momento felice.Daniel Mee, 25 anni, è morto sulla scena dell'incidente sulla spiaggia di Punta Prima, vicino a Torrevieja. Jayden Dolman, 20 anni, è stato invece portato in ospedale in gravi condizioni con ferite alla testa prima di morire. Il 24enne Lewis Higgins, che non è rimasto coinvolto nell’incidente, ha avuto un attacco di panico ed è stato trasportato in ospedale. Fonti della Guardia Civil hanno detto che i tre avevano scavalcato la barriera di sicurezza sopra la spiaggia per scattarsi una foto prima di cadere sulla capanna di un bagnino. Gli agenti interrogheranno a breve Lewis Higgins per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.«Stiamo sostenendo le famiglie di due uomini britannici dopo la loro morte ad Alicante - ha detto un portavoce del ministero degli Esteri britannico - e siamo in contatto con le autorità spagnole. Un altro britannico è stato coinvolto nell'incidente e stiamo fornendo assistenza anche a lui». Una fonte della Guardia Civil ha aggiunto: «Uno degli uomini è morto sulla scena e un altro è stato portato in ospedale in elicottero. Una terza persona, rimasta fisicamente illesa, ha avuto un attacco di panico ed è stato portato all'ospedale di Torrevieja. È ancora presto per speculare su quello che è successo, l'indagine della polizia è ancora all’inizio».La tragedia è avvenuta a meno di tre giorni di distanza dalla morte di Luke Freeman, 19enne inglese deceduto dopo essere caduto dal balcone di un appartamento a Lloret de Mar.