Turista 21enne scompare dopo la festa in spiaggia: l'ultimo selfie davanti al falò

Aveva deciso di prendersi un anno di pausa dagli studi e aveva iniziato a viaggiare. Era partita dal Regno Unito, direzione Vietnam lo scorso 27 settembre. Per questo viaggio aveva speso tutti i soldi messi da parte in due anni. Adesso è caccia alla ragazza nel tentativo di ritrovarla. L'ultima volta che Amelia Bambridge è stata avvistata tutto sembrava andare per il meglio: la 21enne, originaria di Worthing, West Sussex, era insieme ai suoi amici a una festa in spiaggia sull'isola di Koh Rong, Cambogia. Tutti riuniti attorno a un falò, come mostra un video da poco emerso dai meandri del web. Ma sono ormai passati già 4 giorni da quella sera e di Amelia nemmeno una traccia nonostante le massicce ricerche messe in atto dalle forze dell'ordine.



Amelia Bambridge, from Worthing, was last seen in the Cambodian resort of Koh Rong on Wednesday, but did not return to her hostel. https://t.co/TLyvxx1cQD

— BBC South East (@bbcsoutheast) October 27, 2019