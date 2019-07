Turista muore al cinema durante la proiezione di un film horror

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando le luci della sala si sono riaccese un urlo agghiacciante ha gelato il sangue degli spettatori di quella sala cinematografica di Pattaya, in Thailandia. A urlare era stata una donna, sconvolta per essersi accorta di aver seguito il film Annabelle accanto a un cadavere.La tragedia è avvenuta mercoledì sera quando, alla fine della proiezione, la donna seduta accanto a Bernard Channing, 77enne turista di Gedling, in Inghilterra, si è accorta che l’uomo non respirava più. Il personale del cinema si è precipitato in sala e ha chiamato immediatamente un’ambulanza, ma per Channing non c’era più nulla da fare. Il suo corpo è stato portato via sotto un telo bianco davanti agli occhi dei presenti che erano sconvolti. «C'erano alcune persone all'ingresso che parlavano con il personale - ha detto Monthira Phengrat, un testimone - Erano nella sala dove l'uomo è morto e sono rimaste molto turbati. Lo staff del cinema era visibilmente preoccupato e ha cercato di impedire a chiunque di vedere cosa stava succedendo. Ci è stato proibito di fare foto».La polizia ha detto che il cadavere è stato portato all'ospedale nel distretto di Banglamung, dove sarà effettuato un esame post mortem. Il tenente colonnello Polpattham Thammachat ha dichiarato: «La polizia è stata informata della sua morte intorno alle 20 e ci siamo precipitati al cinema del centro commerciale. Dalle indagini preliminari non è chiaro come sia deceduto e siamo in attesa dell’autopsia che determinerà le cause del decesso. Non pensiamo ci sia qualcuno collegato alla sua morte. Si è trattato di una tragedia».