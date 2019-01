Turchia, tornado si abbattono su Antalya: morti e feriti

Non uno. Ma una serie di tornado, stanno spazzando via la provincia meridionale di Antalya, in Turchia. Due persone sono morte, una quindicina sono rimaste ferite e come ha dichiarato il ministro per l’Ambiente, Mourad Korom, «315 case sono state danneggiate nelle ultime 24 ore».



Il maltempo si è abbattuto nella zona a partire già da ieri mattina. «È stato un crescendo», raccontano sul web le persone. «C’erano persone aggrappate ovunque». Danni ingenti: le immagini diffuse dalle tv mostrano interi isolati scoperchiati, macchine sollevate in aria e poi ricadute a terra a decine di metri di distanza, oltre ad alberi e pali della luce abbattuti. Grossi disagi anche nell’aeroporto della città, con vetture scaraventate sulle piste di decollo. La causa? Si parla di forti temporali legati alla risalita di correnti caldo umide da sud relativi alla depressione che stanno interessato il Mediterraneo centrale. Su twitter i residenti continuano a scrivere «ce ne sono altri in arrivo». Il governatore di Antalya, Mounir Karalolu, ha raccontato che oltre alle due persone morte e ai feriti, il vento sta continuando a spazzare via tutto quello che trova: autobus, sedie, tavoli, danneggiati persino due elicotteri della polizia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recato sul posto e ha parlato di danni materiali che superano 100 milioni di lire turche (19 milioni di dollari).

