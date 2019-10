Turchi avanzano in Siria, uccisi 14 civili. L'Onu: «Rischio 400.000 sfollati per l'attacco»

Nel quinto giorno dell'offensiva nel nord-est della Siria, la Turchia afferma di aver conquistato una cittadina considerata crocevia strategico, ma una fonte curda fa sapere che i combattimenti sono ancora in corso. Le Ong fanno sapere della morte di 14 civili: 5 di loro erano su un'auto su cui hanno sparato milizie filoturche. Timori per la sorte di 10mila sfollati siriani, tra cui familiari di jihadisti, ammassati in un campo ed esposti all'avanzata militare turca. Il papa lancia un appello al dialogo, perché si trovino soluzioni efficaci.

Onu, rischio 400.000 sfollati. L' L' attacco turco alle postazioni curde nel nord-est della Siria ha costretto 130mila persone a fuggire dalle proprie case, ma il numero potrebbe triplicare molto presto. È l'allarme lanciato dall'Onu. «Ci stiamo addentrando in uno scenario in cui potrebbero esserci fino a 400mila sfollati all'interno della Siria e attraverso le aree colpite», sostiene Jens Laerke, portavoce dell'ufficio Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), riferiscono i media internazionali. Siria, avanzata della Turchia. Mossa di Francia e Germania: «Stop alle armi ad Ankara» I curdi: scappati miliziani Isis. I curdi siriani dicono che quasi 800 affiliati dell'Isis sono scappati da uno dei campi nel nord est della Siria dove sono in corso i bombardamenti turchi. Le autorità curde hanno annunciato la fuga dei jihadisti stranieri dal campo di Ayn Issa, nel nord della Siria, circa 35 km a sud del confine turco, dove ci sono 12mila persone tra cui mogli e vedove di combattenti dell'Isis con i loro figli. L'amministrazione semiautonoma della regione curda ha detto che i detenuti hanno attaccato le guardie e travolto le recinzioni. «Il campo di Ayn Issa è ormai senza controllo», hanno riferito i curdi

