Perché dovremmo combattere la Feto con determinazione?

Giovedì 15 Luglio 2021, 00:21

di Mevlüt Çavuşoğlu, il Ministro degli Esteri della Turchia

La comunità internazionale esprime frequentemente la sua condanna del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e la sua determinazione a combatterlo. Questo è un atteggiamento appropriato, poiché il terrorismo rimane una grave minaccia per la sicurezza comune, il benessere, i valori e le prospettive per un futuro più luminoso di tutta l'umanità.

Il fenomeno del terrorismo ha subito negli ultimi anni una trasformazione. Durante questo processo di trasformazione, con l'espansione degli obiettivi e dei mezzi delle organizzazioni terroristiche, le loro azioni hanno assunto nuove dimensioni. Le organizzazioni terroristiche stanno cercando di adattarsi agli sviluppi sociali, economici e tecnologici e ad un ambiente internazionale in rapida evoluzione. Alcuni dei gruppi terroristici non sono chiaramente visibili e sono nascosti dietro astuti strumenti di propaganda. In questo caso si richiede anche una revisione della nostra strategia globale contro il terrorismo. Una efficace lotta contro il terrorismo richiede una percezione e una consapevolezza globali sulle organizzazioni terroristiche di prossima generazione, nonché una nuova prospettiva e una forte volontà politica che la comunità internazionale dovrebbe dimostrare in questa direzione.

È tempo di abbattere gli stereotipi rivedendo le nostre ipotesi consolidate di fronte alla nuova minaccia del terrorismo. Un nuovo tipo di organizzazione terroristica, vale a dire la Fetullahist Terrorist Organization (FETO) e la lotta della Turchia contro di essa sono un esempio lampante in questo senso.

La Turchia ha dovuto affrontare un brutale tentativo di colpo di stato da parte della FETO il 15 luglio 2016. La FETO, un'organizzazione terroristica segreta che si era infiltrata negli organi statali, ha tentato di distruggere la democrazia e rovesciare con la forza un governo democraticamente eletto. In quella oscura notte, a seguito degli atti terroristici della FETO, 251 dei nostri cittadini sono stati uccisi e più di 2.000 cittadini feriti. Le istituzioni statali, in particolare il nostro Parlamento e la Presidenza, dove è incarnata la libera volontà della nazione, sono state assaltate con armi pesanti, inclusi attacchi di carri armati, aerei militari ed elicotteri.

Come potevano i membri della FETO essere così crudeli con la nazione turca quella notte? Come sono diventati così ostili al governo eletto e al legittimo ordine costituzionale? Le nostre risposte a queste domande possono contenere indizi sulla sua comparsa e la struttura di questo gruppo molto pericoloso che è attivo in modo efficace in un certo numero di paesi.

I membri di questa insidiosa organizzazione sono stati sottoposti a indottrinamento ideologico e lavaggio del cervello in Turchia e in vari altri paesi attraverso l'abuso dei più sacri valori nazionali e spirituali, per lo più nelle cosiddette istituzioni educative sotto forma di scuole, centri linguistici o dormitori. Le loro visioni del mondo sono state modellate anche su un mito di saggezza inventato a tavolino, costruito attorno al capobanda Fethullah Gulen, che è stato dichiarato il cosiddetto "imam dell'universo". La gerarchia distorta all'interno della FETO obbliga i suoi ordini a essere visti come certezze assolute e non possono essere messi in discussione anche se sono contrari ai valori democratici e ai diritti umani. La FETO ha fatto il lavaggio del cervello ai giovani a tal punto che alla fine si sono alienati dai loro amici, persino dalle loro famiglie, per assicurarsi la loro piena obbedienza. I golpisti della FETO, come robot telecomandati, non hanno esitato a puntare le pistole contro i loro colleghi e compagni d'armi per massacrarli la notte del 15 luglio, una volta ricevute le istruzioni della FETO.

Gli individui affiliati alla FETO sono anche in grado di nascondersi assumendo identità diverse nella società in cui vivono. L'organizzazione ha preso di mira in modo specifico la burocrazia civile, militare e di sicurezza. L'obiettivo finale di tutto questo è quello di impadronirsi delle istituzioni dello stato.

L'esperienza della Turchia, anche prima del tentativo di colpo di stato, è piena di esempi di metodi illegali a cui la FETO può ricorrere per portare avanti la sua agenda. Questi includono il ricatto di politici e burocrati, il ricorso a inganni sistematici su larga scala nei concorsi pubblici per collocare i propri membri nelle istituzioni statali, la manipolazione, la pretesa fittizia di avviare procedimenti giudiziari contro i loro oppositori e lo sfruttamento dei media, delle imprese, della scuola e delle reti delle ONG di loro proprietà per questo scopo.

Il primo obiettivo della FETO è ovviamente la Repubblica di Turchia. Per questo motivo sono impegnati in una sistematica attività di propaganda nera volta a dirigere l'opinione pubblica internazionale contro la Turchia. Tuttavia, vorrei condividere il seguente amichevole consiglio: sarebbe un grave malinteso pensare che la FETO sia solo una minaccia per la Turchia. Non c'è dubbio che le indagini legali da avviare nei paesi in cui la FETO si è stabilita mostreranno molte attività illegali, che vanno dalla corruzione finanziaria, alle frodi nelle domande di visto e asilo. È giunto il momento che questi paesi facciano tale passo.

Contrariamente a quanto affermano i suoi membri, la FETO non è parte di un conflitto politico in Turchia, ma una sanguinosa rete terroristica e criminale. Anche tutti i partiti politici rappresentati nella Grande Assemblea nazionale turca, al potere o all'opposizione, considerano la FETO una rete terroristica e criminale.

Il mio messaggio è chiaro. Dobbiamo agire insieme e con la stessa determinazione contro tutte le organizzazioni terroristiche, indipendentemente dalla loro forma, compresa la FETO. Nessun compromesso può essere fatto con coloro che commettono atti di terrorismo. Come nel caso della FETO, dobbiamo difendere la democrazia e le libertà, tenendo conto del volto nascosto del terrorismo. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, alle vittime del terrorismo e alle generazioni future.