Un'interprete ucraina è stata trovata morta con le mani ammanettate dietro la schiena e un sacchetto di plastica sopra la testa nel suo appartamento in Turchia. A riportare la notizia è il DailyMail.

Kristina Novitskaya, 30 anni, è stata trovata sabato nella sua casa nella località di Bodrum, sulla costa dell'Egeo. Era morta pochi giorni prima. La porta d'ingresso era chiusa con la chiave all'interno così come le finestre e non c'era traccia di alcuna lotta.

La polizia locale indaga per suicidio, ma gli amici della vittima, sostengono che Kristina non avrebbe posto fine alla sua stessa vita, essendo sempre «allegra» e «amante della vita». Tuttavia, hanno aggiunto gli amici, era anche «riservata» per quello che riguardava la sua vita privata in Turchia, dove ha vissuto e lavorato come interprete e istruttrice di danza.

«Non crediamo che si sia suicidata», ha detto un'amica ai media di Obozrevatel a Kiev. Stando ai rapporti delle indagini, la polizia turca ritiene che la donna possa esser diventata depressa per la mancanza di lavoro a causa della pandemia.

Dopo che la sua famiglia, amici e vicini non sono riusciti a contattarla, hanno allertato la polizia. Il suo corpo è stato trovato in posizione seduta su una sedia al centro della stanza. Ammanettata e con una busta di plastica sulla sua testa, dicono i rapporti. Sulla scena sono stati trovati anche corde, carbone di legna e una sciarpa, ma finora non è stata annunciata alcuna causa di morte. Il cadavere è stato inviato all'Istituto di medicina legale per l'autopsia.

Mystery as female interpreter is found dead in handcuffs with a plastic bag on her head in her apartment in Turkey https://t.co/D3Jixms2ZC — Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2021

La porta era chiusa dall'interno e una chiave era all'interno del buco della serratura, dicono i rapporti che citano la polizia turca. Le finestre erano chiuse e non c'era traccia di una rissa.

La signora Novitskaya si è laureata presso l'Università Linguistica Nazionale di Kiev, dove ha studiato lingue orientali. Parlava correntemente il turco e lavorava come interprete professionista. «Era piuttosto riservata sulla sua vita privata. Tutti quelli che hanno conosciuto Kristina sono profondamente scioccati. Non crediamo che si sia suicidata» ha detto un'amica.

Gli amici hanno respinto come «strano» i rapporti secondo cui era diventata depressa, solitaria e suicida a causa della pandemia. «Questa è davvero una versione strana», ha detto un amico. «Kristina aveva una famiglia e sua madre è a Kiev. C'era sempre un'altra strada da prendere che era tornare a casa. La Turchia ha avuto un periodo piuttosto vivace quando i turisti sono tornati in estate, Kristina avrebbe trovato un lavoro».

«Non credo in queste versioni. Penso che stiano cercando di coprire qualcuno di importante» sostiene un amico, alludendo ad una presunta amicizia della ragazza con un VIP locale.

La polizia turca ha riferito che le telecamere a circuito chiuso non hanno mostrato alcuna visita dalla consegna di cibo il 31 dicembre. Il suo corpo è stato trovato sabato mentre sua madre era in viaggio in Turchia da Kiev.

