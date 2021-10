Sabato 23 Ottobre 2021, 15:57

Erdogan ha annunciato un provvedimento molto forte contro alcuni ambascuatori. Tra quelli coinvolti ci sono i rappresentanti di Stati Uniti, Francia e Germania. Nella sostanza, i 10 ambasciatori occidentali in Turchia che avevano firmato un appello per la liberazione del filantropo anti-Erdogan Osman Kavala, detenuto da oltre 4 anni, saranno dichiarati «persona non grata».

