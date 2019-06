Malore, grave il presidente Essebsi: caos nel paese tra attentati e corsa al potere

Gli attacchi kamikaze alla polizia in pieno centro di Tunisi proprio mentre il turismo stava riprendendo quota dopo un periodo di crisi. E, sullo sfondo, la battaglia per la conquista del potere nel paese. Sale alta la tensione in Tunisia, anche dopo le notizie, rilanciate da una tv algerina, sul grave malore del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, trasferito d'urgenza in mattinata all'ospedale militare della capitale. Essebsi, 93 anni il prossimo novembre, già nei scorsi giorni era stato ricoverato per alcune visite di controllo, ma le sue condizioni, malgrado l'età avanzata, erano comunque apparse buone. Questa serie di eventi concomitanti potrebbero complicare il percorso che porta verso il voto legislativo del prossimo 6 ottobre e le successive presidenziali del 17 novembre. Ultimo aggiornamento: 15:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA