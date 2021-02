Tunisia, malore in diretta tv: l'ex premier Habib Essid è in terapia intensiva

È attualmente ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale militare di Tunisi l'ex premier tunisino Habib Essid, che ieri sera ha avvertito un malore mentre stava rilasciando un'intervista in diretta a 'France 24'. La trasmissione è stata subito interrotta, riportano i media tunisini, secondo i quali Essid, 71 anni e premier dal febbraio 2015 all'agosto 2016, avrebbe avuto un ictus. Stamane Essid ha ricevuto la visita in ospedale dell'attuale capo di governo, Hichem Mechichi.

C’est quand même horrible comment les journalistes de France24 ont continué a poser des questions à Habib Essid et que personnes en coulisses ou sur le plateau n’a intervenu! Ils auraient dû interrompre dès qu’il a commencé à avoir la langue lourde..https://t.co/WZOgvXzURM — Tornada (@_Tornada) February 26, 2021

