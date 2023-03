Tumori, giornalista spagnola morta in 4 mesi: Maria Sanchez perde la vita a 59 anni

La giornalista di RTVE Mària Sánchez è morta questo mercoledì all'età di 59 anni. Aveva un tumore che l'ha uccisa in 4 mesi. Le cure non hanno funzionato. Così ha riferito il canale televisivo. Sánchez era legata all'informazione sociale e municipale di Barcellona "da più di vent'anni". Come hanno ricordato i suoi colleghi di Radio Televisión Española, era "un punto di riferimento giornalistico e personale per giornalisti e altri professionisti che hanno lavorato con lei durante i suoi 35 anni di carriera in RTVE Catalunya".

Chi era

La giornalista è stata ideatrice e direttrice del "primo programma televisivo in Spagna dedicato all'ambiente", il "Maggiolino verde", che ha iniziato a trasmettere nel 1997 su La 2. Inoltre, è coautrice del romanzo "La República que vam viure'. I suoi colleghi la valutano come "una donna eccezionale, umanamente e professionalmente" e lodano la sua "eccezionale umanità" e la sua "straordinaria capacità di lavoro".

Il cordoglio dei colleghi

Il Consiglio di TVE News sottolinea che la giornalista “ha svolto il suo lavoro di comunicazione all'insegna di un'assoluta responsabilità sociale e senza perdere, in ogni caso, solidarietà ed empatia sia con i suoi colleghi che con quei cittadini ai quali ha prestato la sua voce per spiegare le loro storie. "Chi di noi lavora con lei ha imparato ad essere migliore guardando al suo modo di fare giornalismo", precisano dopo aver ricordato che "si è sempre battuta per difendere la qualità dell'informazione e del servizio pubblico".